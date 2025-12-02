Die Auslosung für die zwölf Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor. ran hat alle wichtigen News im Ticker. Die WM 2026 in Nordamerika wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. WM 2026: Die Auslosung der Gruppen HEUTE ab 18 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

ran hat alle wichtigen News im Ticker zusammengefasst.

Update, 5. Dezember, 19:37 Uhr: Marokko landet in Gruppe C +++ Die Nordafrikaner kommen in Gruppe C zu Brasilien.

Update, 5. Dezember, 19:36 Uhr: Gruppe B mit der Schweiz +++ Die Eidgenossen treffen in Gruppe B auf Kanada.

Update, 5. Dezember, 19:35 Uhr: Südkorea in Gruppe A +++ Die Südkoreaner treffen damit auf Mexiko.

Update, 5. Dezember, 19:34 Uhr: Tuchel-Team in Gruppe L +++ Die Engländer landen in Gruppe L. Damit sind nun alle Teams aus Topf 1 gelost.

Update, 5. Dezember, 19:33 Uhr: Portugal in Gruppe K +++ Der Europameister von 2016 landet in Gruppe K.

Update, 5. Dezember, 19:32 Uhr: Gruppe I mit Frankreich +++ In Gruppe I ist Frankreich gelandet.

Update, 5. Dezember, 19:31 Uhr: Titelverteidiger in Gruppe J +++ Argentinien wird in Gruppe J gelost.

Update, 5. Dezember, 19:31 Uhr: Gruppe H mit Spanien +++ Die Iberer landen in Gruppe H.

Update, 5. Dezember, 19:30 Uhr: Belgien in Gruppe G +++ Die Belgier landen in Vorrundengruppe G.

Update, 5. Dezember, 19:29 Uhr: Oranje in Gruppe F +++ Niederlande in Gruppe F.

Update, 5. Dezember, 19:28 Uhr: Gruppe E mit Deutschland +++ Das DFB-Team wird in Gruppe E gelost.

Update, 5. Dezember, 19:27 Uhr: Brasilien wird gelost +++ Das erste Los ist nun Brasilien. Das Team von Coach Ancelotti geht in Gruppe C.

Update, 5. Dezember, 19:25 Uhr: Jetzt geht es los +++ Nun beginnt tatsächlich die Auslosung.

Update, 5. Dezember, 19:21 Uhr: Losfeen kommen auf die Bühne +++ Nun sind die Losfeen auch da, unter anderem die Eishockey-Ikone Wayne Gretzky und Basketball-Ikone Shaquille O'Neill und NFL-Ikone Tom Brady.

Update, 5. Dezember, 19:18 Uhr: Prozedere wird erklärt +++ Mit einem Video-Clip wird nun das genaue Prozedere für die Auslosung noch mal erklärt, bevor es endlich losgehen kann.

Update, 5. Dezember, 19:10 Uhr: Rio Ferdinand als Ziehungsleiter +++ Nun werden nach und nach die bei der Auslosung unterstützenden Losfeen vorgestellt. Zunächst aber wird Ziehungsleiter Rio Ferdinand präsentiert.

Update, 5. Dezember, 19:01 Uhr: Nächster Showact +++ Bevor die Auslosung nun weitergeht, gibt es wieder etwas Musik. Die Spannung steigt aber allmählich, ehe in Kürze die weiteren Lose gezogen werden.

Update, 5. Dezember, 18:53 Uhr: USA in Gruppe D +++ Mit den USA ist ein Gastgeber nun ebenfalls schon in Gruppe D zugelost.

Update, 5. Dezember, 18:52 Uhr: Gruppe A mit Mexiko +++ Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum zieht das Los mit Mexiko, der Gastgeber landet in Gruppe A.

Update, 5. Dezember, 18:51 Uhr: Kanada in Gruppe B +++ Der kanadische Premierminister Mark Carney zieht sein Land und das landet als erstes Team in Gruppe B.

Update, 5. Dezember, 18:48 Uhr: Nun geht die Auslosung los +++ Die drei Gastgeberländer werden nun formhalber gezogen.

Update, 5. Dezember, 18:40 Uhr: Scaloni bringt den WM-Pokal auf die Bühne +++ Der amtierende Weltmeister Argentinien bringt nun den WM-Pokal in Person von Nationaltrainer Scaloni symbolisch auf die Bühne in Washington. Zum Schutz der Trophäe trägt Scaloni sogar Handschuhe.

Update, 5. Dezember, 18:39 Uhr: Nun gibt es einen Rückblick +++ Nachdem Trump als frischgebackener Friedenpreisträger die Bühne verließ, geht es nun mit einem kurzen Spot zur Vergangenheit der WM-Endrunden weiter.

Update, 5. Dezember, 18:29 Uhr: US-Präsident Trump erhält Friedenspreis +++ Der umstrittene US-Präsident Donald Trump erhält nun von FIFA-Boss Gianni Infantino den vom Weltverband neu eingeführten Friedenspreis überreicht.

Update, 5. Dezember, 18:18 Uhr: Weiterhin läuft der Show-Part +++ Bis die eigentliche Auslosung beginnt, wird es noch etwas dauern, zuvor gibt es nun noch weitere Acts, Auszeichnungen, etc. Gleich tritt Nicole Scherzinger mit Robbie Williams auf.

Update, 5. Dezember, 18:13 Uhr: Infantino betritt die Bühne +++ Nun kommt FIFA-Boss Gianni Infantino von der Loge auf die Bühne und hält eine kurze Rede über die Geschichte der WM und die gleich folgende Auslosung.

Update, 5. Dezember, 18:08 Uhr: Heidi Klum und Kevin Hart moderieren die Zeremonie +++ Das deutsche Supermodel und der US-Comedian haben nun die Bühne betreten und werden als Moderatoren-Duo durch den Abend führen.

Update, 5. Dezember, 18:05 Uhr: Trump neben Infantino +++ Der US-Präsident Donald Trump sitzt bei der Auslosung an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Update, 5. Dezember, 18:03 Uhr: Andrea Bocelli tritt auf +++ Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli performt zu Beginn der Zeremonie rund um die Auslosung das Lied "Nessun dorma".

Update, 5. Dezember, 18:00 Uhr: Nun geht es los in Washington +++ Ab 18 Uhr beginnt nun das offizielle Programm der WM-Auslosung in Washington.

Update, 5. Dezember, 17:50 Uhr: Viele Ikonen und Stars vor Ort +++ Neben den Delegationen aus den qualifizierten Teilnehmer-Ländern an der WM ist in Washington auch viel Prominenz aus Sport und Showbusiness vor Ort. Unter anderem sind die brasilianischen Ex-Stars Kaka und Ronaldo, beide Weltmeister von 2002 im John F. Kennedy Center for the Performing Arts mit dabei.

Kaka und Ronaldo © ANP

Update, 5. Dezember, 17:27 Uhr: Bald geht es los - DFB-Delegation ist eingetroffen +++ Nur noch wenige Minuten sind es, bis die Auslosung der WM-Gruppen für die Endrunde 2026 beginnt. Nach und nach treffen nun im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington die Delegationen der feststehenden Teilnehmer-Nationen ein. Auch der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann ist bereits vor Ort, mit ihm Andreas Rettig, Sport-Geschäftsführer beim DFB.

Andreas Rettig (li.) und Julian Nagelsmann (re..) © Getty Images

Update, 5. Dezember, 17:08 Uhr: Mindestens vier Debütanten bei der WM 2026 dabei +++ Wenn am heutigen Freitag die Auslosung über die Bühne geht, sind mit Usbekistan, Jordanien, Kap Verde und Curacao vier Nationen erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. Im Frühjahr könnten zudem noch weitere Länder erstmals die WM-Qualifikation schaffen, wenn sie sich in den Playoffs durchsetzen. Dazu zählen der Kosovo, trainiert vom deutschen Coach Franco Foda, oder auch Surinam.

Update, 5. Dezember, 16:45 Uhr: Lahm glaubt an deutschen WM-Titel 2026 +++ Philipp Lahm, der Deutschland als Kapitän zum bislang letzten WM-Titel 2014 in Brasilien führte, glaubt an einen Titelgewinn des DFB-Teams bei der Endrunde 2026. "Ja, aber man braucht Kontinuität und Automatismen, um Exzellenz zu entwickeln", sagte der Ex-Profi der "Bild" auf die Frage, ob er Deutschland im kommenden Jahr den WM-Titel zutraue. Zur WM-Qualifikation, die erst am letzten Spieltag fixiert wurde, fand Lahm hingegen kritische Worte in Richtung des DFB-Teams rund um Bundestrainer Nagelsmann: "Es war die letzten Jahre nie der Fall gewesen, dass Deutschland am letzten Spieltag noch rausfliegen konnte oder die Play-offs drohten. Dafür muss es Gründe geben. Was für mich in der Qualifikation bezeichnend war: Es gab enorme Schwankungen."

Update, 5. Dezember, 16:20 Uhr: Bundestrainer Nagelsmann spricht von "besonderem Kribbeln" +++ "Man spürt das Kribbeln im Körper", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann dem "SID" vor der Auslosung der WM-Gruppen am Donnerstagabend. "Die WM schien bisher noch etwas weiter weg - nicht nur geografisch", meinte Nagelsmann und ergänzte: "Mit der Auslosung, wenn wir unsere Gegner und Spielorte kennen, rückt sie spürbar näher."

Update, 5. Dezember, 16:01 Uhr: Das sind die finalen Lostöpfe +++ Schon vor der Auslosung stehen die vier Lostöpfe für die Auslosung der Vorrunde für die WM 2026 fest. Deutschland ist wie viele andere Topnationen in Topf 1 zu finden. In Topf 4 sind hingegen noch einige Platzhalter, da noch nicht sämtliche 48 Plätze für die Endrunde vergeben sind. Bis März 2026 werden diese noch offenen Startplätze über die Qualifikations-Playoffs vergeben.

Update, 5. Dezember, 14:09 Uhr: FIFA-Generalsekretär nennt Details zur Spielplan-Gestaltung +++ Am Abend werden bei der Auslosung die WM-Gruppen ermittelt, am Samstagabend schließlich wird der detaillierte Spielplan mit allen Anstoßzeiten und Spielorten veröffentlicht. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström erklärte im Vorfeld genauer, wie die Gestaltung des Spielplans ablaufen wird. Demnach werde die FIFA "daran arbeiten, die bestmöglichen Bedingungen für die Spieler zu schaffen – auch was die Duelle und die Austragungsorte angeht, damit die Teams und die Fans die bestmöglichen Bedingungen haben", sagte der 45-Jährige. Sobald der Spielplan feststeht, beginne zudem auch "eine neue Phase des Ticketverkaufs". Das bedeutet, dass "die Fans auf unsere Website gehen und beginnen können, auch Einzeltickets zu kaufen. Da wir am Samstag den vollständigen Spielplan kennen, können die Fans dann auch gezielt bestimmte Spiele auswählen", erklärte Grafström.

Update, 3. Dezember 20:06 Uhr: WM 2026 - Tom Brady wird bei der Auslosung dabei sein Zwei Tage vor der Auslosung in Washington D.C. werden immer mehr Details bekannt, was das Personal für die Show im John F. Kennedy Center betrifft. Die FIFA hat bekannt gegeben, dass Rio Ferdinand die Ziehung leiten wird. Unterstützt wird der ehemalige englische Nationalspieler von der preisgekrönten Moderatorin Samantha Johnson und Eli Manning. Die NFL-Ikone ist offiziell als "Red Carpet Host" vorgesehen, wird also vom roten Teppich berichten. Die Lose werden von Legenden der vier großen US-Ligen gezogen: Tom Brady (NFL), Wayne Gretzky (NHL), Shaquille O'Neal (NBA) und Aaron Judge (MLB). Die vier Superstars übernehmen damit eine ganz besondere Aufgabe und werden entscheiden, welche Gegner Deutschland zugelost bekommt. Auch interessant: WM 2026 - Uli Hoeneß teilt aus: Kritik an Infantino, WM-Aufblähung, UEFA und den Grünen. Und: WM 2026: Vor Auslosung - "Clownesk" - Kritik an Infantino, FIFA-"Friedenspreis" für Donald Trump?

Update, 3. Dezember 07:57 Uhr: WM 2026 - Heidi Klum moderiert Auslosung Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden. "Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagte Klum. "Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften." Bei der Auslosung werden auch andere Stars sein. Neben Robbie Williams, Nicole Scherzinger und den Village People ("Y.M.C.A.") hat sich auch US-Präsident Donald Trump angekündigt. Mehr Infos: Die Lostöpfe zur Gruppenauslosung und alle Informationen zur Auslosung im Überblick. Außerdem: WM 2026: VAR soll noch mehr Macht bekommen

Update, 2. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen". Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten. Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle.