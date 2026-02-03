Ter Stegen hatte im Spiel des FC Girona bei Real Oviedo (0:1) am vergangenen Samstag eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Er verpasst daher die Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana. "Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten. Aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter", sagte Nagelsmann.

"Das ist wirklich unglaublich bitter. Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm", teilte Nagelsmann am Dienstag auf "SID"-Anfrage mit.

Marc-Andre ter Stegen: Ausfallzeit unklar

Wie lange ter Stegen ausfallen wird, ist noch unklar. "Der Spieler wird sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu sichern und die Prognose festzulegen", hatte Girona am Montag mitgeteilt. Der 33-Jährige ist derzeit von Meister FC Barcelona an den Ligarivalen ausgeliehen, damit er für die WM (11. Juni bis 19. Juli) in den USA, Mexiko und Kanada Spielpraxis sammeln kann.

Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatten zuletzt mehrfach betont, dass ter Stegen diese brauche, um bei der WM im Tor stehen zu können. Dass er sich nun erneut verletzt hat, passt ins Bild des Pechvogels. Als "ewiger" Kronprinz von Manuel Neuer war er erst nach dessen Rücktritt aus der DFB-Auswahl nach der EM 2024 aus dem übergroßen Schatten des Kapitäns getreten. Doch seither prägten Verletzungen und die Ausbootung bei Barca den Weg des 44-maligen Nationalspielers.

In seiner Abwesenheit wurde ter Stegen vom Hoffenheimer Oliver Baumann gut vertreten, die Rufe nach einer Rückkehr von Neuer verstummten jedoch nie ganz.

