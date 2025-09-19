Anzeige
Fußball

WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase - FIFA-Präsident Infantino spricht von "herausragende Zahlen"

  • Aktualisiert: 23.09.2025
  • 11:02 Uhr
  • SID

In der ersten Vorverkaufsphase haben sich mehr als viereinhalb Millionen Fans aus 216 Ländern auf Tickets für die Fußball-WM 2026 beworben.

Das teilte die FIFA am Freitagabend mit. Die meisten Anfragen kamen während der zehntägigen Bewerbungsphase demnach aus den drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko, auf Rang vier folgt Deutschland, die Top 10 komplettieren England, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Spanien und Italien.

"Das sind nicht nur herausragende Zahlen, sondern auch ein starkes Statement", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Im kommenden Sommer, wenn erstmals 48 Mannschaften um die Krone bei der Weltmeisterschaft spielen, werde "die Welt wie nie zuvor in Nordamerika zusammenkommen".

Nach einem zufälligen Auswahlverfahren werden die Bewerber ab Montag, dem 29. September, per E-Mail benachrichtigt. Erfolgreiche Bewerber erhalten einen Termin und einen Zeitrahmen für den Kauf von Tickets - sofern verfügbar (ab 1. Oktober).

WM 2026: Nächste Anmeldephase steht bevor

Die nächsten Verkaufsphasen beginnen laut FIFA ebenfalls im Oktober. Die Anmeldephase für die Frühticketziehung startet am 27. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember.

Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben.

