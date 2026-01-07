- Anzeige -
Deutschland vs. Österreich live: Die Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 23:46 Uhr
  • ran.de
Nationalspieler Renars Uscins
Nationalspieler Renars Uscins© AFP/SID/SAMEER AL-DOUMY

Deutschland trifft am ersten Tag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Österreich. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die Handball-EM 2026 (vom 15. Januar bis 1. Februar) beginnt und das deutsche Team ist direkt an Tag eins gefordert. Am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr auf Joyn und im Liveticker auf ran.de) steht das erste Vorrundenspiel gegen Österreich an.

Für die Männer von Alfred Gislason geht es darum, gut ins Turnier zu starten und wichtige Punkte mitzunehmen. Das DHB-Team ist gegen den kleinen Nachbar aus dem Süden noch ungeschlagen und blickt auf eine Bilanz von acht Siegen und zwei Remis.

Deutschland - Österreich, Handball Olympia-Qualifikationsturnier Julian Köster (Deutschland, 18) jubelt. Handball Olympia-Qualifikation, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 17. März ...

Deutschlands Auftaktspiel gegen Österreich live auf Joyn

Donnerstag, 15. Januar 2026 um 20:30 Uhr.

Die beiden Unentschieden stammen allerdings aus den Jahren 2024 und 2025. Ohnehin ging es in den letzten Jahren zwischen Deutschland und Österreich oft eng zu. Beim EM-Aufeinandertreffen 2024 gab es ein 22:22-Remis. Das letzte direkte Duell im März 2025 konnte Deutschland mit 31:26 für sich entscheiden.

Deutschland trifft im weiteren Verlauf der Vorrunde auf Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar). Keine angenehmen Gegner, was einen Sieg gegen Österreich umso wichtiger macht. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Deutschland vs. Österreich live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Österreich
  • Wettbewerb: Europameisterschaft; Vorrunde
  • Datum: 15. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Österreich im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Österreich läuft live und in voller Länge auf der ARD.

Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Österreich im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Österreich gibt es unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangsbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Live-Ticker zu Deutschland vs. Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Österreich im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

