Handball-Bundesliga live auf joyn

HBL 2025/26 live: VfL Gummersbach – SG Flensburg-Handewitt - das Topspiel der Woche im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 09.01.2026
  • 23:52 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Solobild Julian Koester (VfL Gummersbach 7) VfL Gummersbach vs. Handball Sportverein Hamburg, Handball, Daikin 1. Bundesliga, 19. Spieltag, Spielzeit 2025-2026, 27.12.2025 VfL Gummersbach vs. Handb...

HBL LIVE und kostenlos: VfL Gummersbach – SG Flensburg-Handewitt

Am 10. Januar ab 19:15 Uhr im Joyn-Livestream.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: VfL Gummersbach – SG Flensburg-Handewitt
  • Wettbewerb: Handball Bundesliga
  • Datum und Uhrzeit: 10.01. 19:15 Uhr
  • Spielort: SCHWALBE Arena

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
26.12.2025
17:30
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
33:28
Beendet
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
26.12.2025
17:30
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
36:29
Beendet
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
26.12.2025
17:30
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
28:25
Beendet
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
26.12.2025
17:30
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
28:25
Beendet
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
27.12.2025
18:00
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
33:27
Beendet
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
27.12.2025
18:00
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
25:30
Beendet
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
27.12.2025
19:00
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
42:29
Beendet
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
27.12.2025
19:00
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
26:30
Beendet
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
27.12.2025
20:00
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
26:26
Beendet
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Ausnahmespieler: Dika Mem
News

Berlin macht es offiziell: Mem wechselt in die Bundesliga

  • 09.01.2026
  • 15:04 Uhr
FC Barcelona Logo
News

Barca-Star wechselt nach Berlin

  • 08.01.2026
  • 13:43 Uhr
Prokop muss vorzeitig seinen Posten räumen
News

Handball: Früherer Bundestrainer Prokop in Hannover entlassen

  • 05.01.2026
  • 17:34 Uhr
Kirkelökke verlässt Flensburg 2027
News

Zurück in die Heimat: Kirkelökke verlässt Flensburg 2027

  • 30.12.2025
  • 16:02 Uhr
Harter Kampf für den SCM in Eisenach
News

Nach Leistungssteigerung: Magdeburg mit Sieg in die EM-Pause

  • 27.12.2025
  • 20:41 Uhr
Bleibt beim THW: Domagoj Duvnjak
News

Um ein Jahr: Duvnjak verlängert beim THW Kiel

  • 26.12.2025
  • 19:35 Uhr
Flensburgs Trainer Ales Pajovic kann zufrieden sein
News

Heimsieg vor der EM-Pause: Flensburg festigt Platz zwei

  • 26.12.2025
  • 19:11 Uhr
Magdeburg hatte Mühe mit Kiel
News

HBL: Magdeburgs Serie reißt gegen Angstgegner Kiel

  • 23.12.2025
  • 21:52 Uhr
Ludvig Hallbäck verlässt Göppingen
News

Gummersbach und Göppingen tauschen ihre Spielmacher

  • 23.12.2025
  • 14:58 Uhr
Erleichtert: Bennet Wiegert und Matthias Musche
News

Handball: Magdeburg mit Derby-Zittersieg gegen Leipzig

  • 21.12.2025
  • 20:27 Uhr