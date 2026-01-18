Deutschland vs. Spanien live: Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat bei der Handball-Europameisterschaft die zweite Partie verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.

Damit wird das abschließende Gruppenspiel am Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.

Ein Erfolg gegen die Spanier ist zwingend nötig, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.

Selbst mit einem Sieg ist Deutschland aber nicht automatisch durch: Gewinnt Serbien auch gegen Österreich, könnte es für die deutsche Auswahl trotz zweier Punkte eng werden.

In diesem Szenario müsste Deutschland Spanien mit mindestens drei Treffern Differenz schlagen.