HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Deutschland vs. Spanien live: Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker
- Veröffentlicht: 18.01.2026
- 10:36 Uhr
- ran.de
Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland hat bei der Handball-Europameisterschaft die zweite Partie verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.
Damit wird das abschließende Gruppenspiel am Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.
Ein Erfolg gegen die Spanier ist zwingend nötig, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.
Selbst mit einem Sieg ist Deutschland aber nicht automatisch durch: Gewinnt Serbien auch gegen Österreich, könnte es für die deutsche Auswahl trotz zweier Punkte eng werden.
In diesem Szenario müsste Deutschland Spanien mit mindestens drei Treffern Differenz schlagen.
So könnt ihr das Spiel zwischen Spanien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.
Deutschland vs. Spanien live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Deutschland vs. Spanien
- Wettbewerb: Europameisterschaft, Gruppenphase
- Datum: 19. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Spanien im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Spanien läuft live und in voller Länge im ZDF.
Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Spanien im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?
Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Spanien gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Spanien
- Datum und Uhrzeit: 19. Januar 2026; 20:30 Uhr
- Free-TV: ZDF
- Livestream: Joyn, Dyn
- Liveticker: ran.de