Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat die zweite Partie bei der Handball-Europameisterschaft verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.

Damit wird das abschließende Gruppenspiel am heutigen Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.

Eine Niederlage dürfen sich die Deutschen nicht erlauben, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.