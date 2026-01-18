- Anzeige -
Handball-EM jetzt live: Deutschland vs. Spanien- Übertragung im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 19.01.2026
  • 21:34 Uhr
  • ran.de

Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat die zweite Partie bei der Handball-Europameisterschaft verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.

Damit wird das abschließende Gruppenspiel am heutigen Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.

Eine Niederlage dürfen sich die Deutschen nicht erlauben, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Spanien am 19. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

So könnt ihr das Spiel zwischen Spanien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Spanien heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Europameisterschaft, Gruppenphase
  • Datum: 19. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Spanien im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Spanien läuft live und in voller Länge im ZDF.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Spanien im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Spanien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 19. Januar 2026; 20:30 Uhr
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de
EM
15.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
29:27
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
15.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
30:27
Beendet
Österreich
Österreich
Österreich
17.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
25:30
Beendet
Spanien
Spanien
Spanien
17.01.2026
20:30
Serbien
Serbien
Serbien
30:27
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
26:25
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
19.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
31:29
Live
Spanien
Spanien
Spanien

Auch interessant: Handball-EM 2026: Deutschland verliert völlig überraschend gegen Serbien und bangt ums Weiterkommen

