Handball-EM jetzt live: Deutschland vs. Spanien- Übertragung im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 19.01.2026
- 21:34 Uhr
- ran.de
Deutschland trifft am 3. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Spanien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland hat die zweite Partie bei der Handball-Europameisterschaft verloren und musste sich Serbien mit 27:30 geschlagen geben.
Damit wird das abschließende Gruppenspiel am heutigen Montag um 20:30 Uhr gegen Spanien zum entscheidenden Duell um den Einzug in die Hauptrunde.
Eine Niederlage dürfen sich die Deutschen nicht erlauben, sonst ist das Turnier für das DHB-Team vorzeitig beendet.
So könnt ihr das Spiel zwischen Spanien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.
Deutschland vs. Spanien heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Deutschland vs. Spanien
- Wettbewerb: Europameisterschaft, Gruppenphase
- Datum: 19. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Spanien im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Spanien läuft live und in voller Länge im ZDF.
Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Spanien im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland gegen Spanien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?
Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Spanien gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Spanien
- Datum und Uhrzeit: 19. Januar 2026; 20:30 Uhr
- Free-TV: ZDF
- Livestream: Joyn, Dyn
- Liveticker: ran.de