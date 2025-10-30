Die deutsche Handball-Nationalmannschaft konnte sich gegen Island von ihrer besten Seite präsentieren. Angeführt vom glänzend aufgelegten Spielmacher Juri Knorr haben sich Deutschlands Handballer genau elf Wochen vor dem Start in die Europameisterschaft viel neues Selbstvertrauen geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich in Nürnberg beim ersten von zwei Härtetest gegen Island deutlich mit 42:31 (20:14) durch, bester Werfer im deutschen Team war Dänemark-Legionär Knorr mit neun Treffern. Handball live: Deutschland vs. Island live am 2. November ab 17:15 Uhr im Joyn-Livestream "Es hat extrem viel Spaß gemacht, es war ein nahezu perfektes Spiel für uns alle", sagte Knorr, der sich keinen Fehlwurf leistete. "Ich habe es genossen, ich wollte einfach auf das Tor gehen und mutig spielen und die Stimmung aufsaugen." Gegen die Heimatnation ihres Trainers erarbeitete sich die deutsche Auswahl von Beginn an einen großen Vorsprung, regelmäßig scheiterte der Gegner am starken Schlussmann Andreas Wolff.

Handball-EM: Island mit neun Bundesliga-Spielern Auch Abwehrspezialist Tom Kiesler überzeugte bei seinem Nationalmannschaftsdebüt - in bereits drei Tagen findet das EM-Casting beim zweiten Test in München (ab 17:15 Uhr live auf Joyn) einen vorläufigen Abschluss. Die "beiden Spiele gegen Island werden für uns aufschlussreich", hatte Bundestrainer Gislason angekündigt, für die anstehende Europameisterschaft brauche seine Mannschaft "absolutes Top-Niveau".

"Stolz auf diese Mannschaft": Netz verneigt sich vor DHB-Team

Für seine Auswahl steht jedoch mehr als das nötige Finetuning vor dem Highlight an, nach der durchwachsenen EM-Qualifikation im Frühjahr gilt es auch, wieder etwas neue Aufbruchstimmung zu erzeugen. Im 85. Aufeinandertreffen mit den alten Bekannten aus Island, die mit neun Spielern reichlich Bundesliga-Power auf die Platte brachten, konnte der Trainer zumindest einen Schluss ziemlich schnell ziehen: Lust haben seine Spieler allemal, vor allem Torhüter Wolff drehte in den ersten Spielminuten gleich ordentlich auf.

Deutsches Team zeigt rundum souverän Wiederholt reckte der deutsche Schlussmann triumphierend die Faust in die Höhe und erwies sich dabei nicht nur als Stimmungskiller der isländischen Offensive, sondern trug sich mit dem 4:1 selbst schnell in die Tonschützenliste ein. Das bestens aufgelegte Publikum dankte es ihm mit enthusiastischen Sprechchören - lediglich ein Tor gelang den Gästen in den ersten zehn Minuten.

