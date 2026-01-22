HANDBALL-EM 2026 AUF JOYN
Handball-EM - DHB-Gruppe: Dänemark gewinnt Giganten-Thriller gegen Frankreich
- Aktualisiert: 22.01.2026
- 23:10 Uhr
- SID
Dänemark hat bei der Handball-EM das Gigantenduell der deutschen Hauptrundengruppe gegen Frankreich gewonnen und damit wieder Kurs auf das Halbfinale genommen.
Der Weltmeister und Olympiasieger besiegte in einem höchstklassigen sowie sehr intensiven Duell im heimischen Herning den Titelverteidiger 32:29 (11:12) und holte damit seine ersten Punkte im Kampf um einen der ersten Gruppenplätze.
Die Dänen, die am Montag (20.30 Uhr/im Stream auf Joyn) auf die deutsche Mannschaft treffen, hatten ihr letztes Vorrundenspiel gegen Portugal überraschend verloren und waren ohne Punkte in die Hauptrunde gegangen. Bei einer weiteren Pleite wäre der erste EM-Titel seit 2012 in weite Ferne gerückt. Für Frankreich, das zwei Punkte mit in die Gruppe genommen hatte, war es die erste Niederlage im Turnierverlauf. Der Europameister von 2024 spielt am Mittwoch (18.00 Uhr/im Stream auf Joyn) gegen Deutschland.
- Portugal betrogen? Coach fordert nach Deutschland-Pleite eine Sperre
- Deutschland vs. Norwegen am 24. Januar ab 20:30 Uhr auf Joyn streamen
- Deutschland trotz Portugal-Sieg gewarnt: So wird es eng mit dem Halbfinale
Vor 15.000 euphorisierten Fans in der ausverkauften Jyske Bank Boxen lieferten sich die beiden mit Weltklasse-Handballern gespickten Teams ein faszinierendes Match. Dänemarks Topstar Mathias Gidsel und der künftige Berliner Simon Pytlick trafen dabei auf Frankreichs Dika Men, der mit ihnen ab 2027 gemeinsam für die Füchse spielen wird.
Neun Minuten vor dem Ende führten die Franzosen 25:23, für die Dänen wurde es heikel. Mit einem 7:3-Zwischenspurt unter tosendem Jubel gelang dem Co-Gastgeber aber die Wende. Gidsel (9 Treffer) und Pytlick (8) waren die stärksten Dänen, bei Frankreich kam Aymeric Minne auf sieben Tore.
Handball-EM: Spanien mit schlechten Karten
Spanien hatte zuvor drei Tage nach der Niederlage gegen Deutschland im Gruppen-Finale auch beim Start in die Hauptrunde eine bittere Pleite kassiert. Gegen den nächsten deutschen Gegner Norwegen unterlag der Europameister von 2018 und 2020 in Herning in einem dramatischen Spiel mit 34:35 (16:16).
- Handball-EM 2026 heute live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker
- Handball-EM - DHB-Team siegt im Portugal-Krimi - Andreas Wolff hält, Miro Schluroff trifft
Damit haben die punktlosen Spanier nur denkbar schlechte Karten im Kampf um das Halbfinale, das nur die beiden besten Teams der starken Gruppe erreichen. Mit-Gastgeber Norwegen, das ebenfalls ohne Punkt in die Hauptrunde gestartet war, hat noch alle Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten vier - am Samstag (20.30 Uhr/im Stream auf Joyn) geht es für Norge gegen die DHB-Auswahl.
In einem über die komplette Distanz engen Spiel gelang Tobias Gröndahl 32 Sekunden vor Ende der entscheidende Treffer. In einer hitzigen Schlussphase scheiterte Spanien beim Versuch, zumindest einen Punkt zu retten. Überragender Norweger war der Hannoveraner August Pedersen mit elf Toren.