Handball-EM - DHB-Gruppe: Dänemark gewinnt Giganten-Thriller gegen Frankreich

Dänemark hat bei der Handball-EM das Gigantenduell der deutschen Hauptrundengruppe gegen Frankreich gewonnen und damit wieder Kurs auf das Halbfinale genommen.

Der Weltmeister und Olympiasieger besiegte in einem höchstklassigen sowie sehr intensiven Duell im heimischen Herning den Titelverteidiger 32:29 (11:12) und holte damit seine ersten Punkte im Kampf um einen der ersten Gruppenplätze.

Die Dänen, die am Montag (20.30 Uhr/im Stream auf Joyn) auf die deutsche Mannschaft treffen, hatten ihr letztes Vorrundenspiel gegen Portugal überraschend verloren und waren ohne Punkte in die Hauptrunde gegangen. Bei einer weiteren Pleite wäre der erste EM-Titel seit 2012 in weite Ferne gerückt. Für Frankreich, das zwei Punkte mit in die Gruppe genommen hatte, war es die erste Niederlage im Turnierverlauf. Der Europameister von 2024 spielt am Mittwoch (18.00 Uhr/im Stream auf Joyn) gegen Deutschland.

Vor 15.000 euphorisierten Fans in der ausverkauften Jyske Bank Boxen lieferten sich die beiden mit Weltklasse-Handballern gespickten Teams ein faszinierendes Match. Dänemarks Topstar Mathias Gidsel und der künftige Berliner Simon Pytlick trafen dabei auf Frankreichs Dika Men, der mit ihnen ab 2027 gemeinsam für die Füchse spielen wird.

Neun Minuten vor dem Ende führten die Franzosen 25:23, für die Dänen wurde es heikel. Mit einem 7:3-Zwischenspurt unter tosendem Jubel gelang dem Co-Gastgeber aber die Wende. Gidsel (9 Treffer) und Pytlick (8) waren die stärksten Dänen, bei Frankreich kam Aymeric Minne auf sieben Tore.