Renars Uscins ist einer der großen Hoffnungsträger bei der EM. Der 23-Jährige tickt anders als andere Spieler seiner Generation. Sein Sportdirektor ist voll des Lobes. Von Andreas Reiners Renars Uscins ist anders. Man würde erwarten, dass ein 23-Jähriger die sozialen Medien durchgespielt hat. Dass er TikTok, Instagram und Co. zu bedienen weiß. Dass er seinen Marktwert kennt und ihn dort nutzt und steigert. Und die Bewunderung aufsaugt. Handball-EM 2026: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker Doch Uscins kann damit so gar nichts anfangen. Auf Instagram hat er rund 35.000 Follower, die relativ lange Pausen zwischen den Post hinnehmen müssen. Ihm ist das Bohei auf diesen Plattformen unangenehm. "In der heutigen Zeit von Instagram, TikTok, dem ganzen, ich sage mal 'Mist', denken Leute, dass sie was Besseres sind. Weil sie vielleicht mehr Klicks haben, mehr Tore werfen. Das kotzt mich schon extrem an, wenn ich solche Leute sehe“, sagte Uscins in der ARD-Doku "Generation Goldjungs".

Renars Uscins: DHB-Star möchte auf dem Boden bleiben Der Grund für diese reflektierte, aber extrem seltene Einstellung: "Weil ich vielleicht selber den Weg gegangen bin, dass ich sage: Ich muss mir Dinge extrem erarbeiten. Ich möchte auf dem Boden bleiben. Ich möchte zeigen, dass ich mehr kann als Handball spielen." Wie das aussieht, unterstreicht die Doku. Sie zeigt den Junioren-Welthandballer von 2024 von seiner anderen Seite. Sie folgt ihm nach Lettland, auf den Hof seiner Großmutter. Hier ist kein grelles Scheinwerferlicht, stattdessen die Heimat, wo er den Rasen mäht und das Holz ins Haus trägt, abschalten kann. Ein Ort, an dem Deutschlands Handballer des Jahres 2024 runterkommt und kurz wieder einfach nur der Enkel ist. Auch das mag ein ungewöhnlicher Ansatz sein, für Uscins ist es aber der richtige.

Usicins erfüllt Mama einen Lebenstraum In Dessau in Sachsen-Anhalt hat die Familie kürzlich ein Cafe eröffnet, geführt von seiner Mutter, getragen von einer klaren Botschaft: Bodenständigkeit statt Bling-Bling. In Dessau wuchs Uscins ab 2005 auf, dort spielte sein Vater Armands einst in der 2. Liga und Renars lernte bei der SG Kühnau das Handball-ABC. Der Cafe-Name "10/23" ist kein Marketing-Gag, sondern persönlich, eine Kombination seiner Rückennummern bei der TSV Hannover-Burgdorf und der Nationalmannschaft. Mit der Eröffnung hat er seiner Mutter einen Lebenstraum erfüllt.

Uscins denkt schon jetzt an die Zukunft Uscins selbst denkt bereits jetzt an die Zeit nach dem Handball, er studiert Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) an der PFH Göttingen. Nicht selten kam es in der Vergangenheit vor, dass er am Tag eines Spiels noch eine Online-Prüfung absolvieren musste. Reflektiert und bodenständig ist der Linkshänder, was ihm nicht nur beim Studium, sondern auch durch schwierige sportliche Phasen hilft. Wie nach den Olympischen Spielen, bei denen er das deutsche Team mit zu Silber trug. Die Erwartungshaltung danach? War riesig. Und eine Nummer zu groß für den Hoffnungsträger, bei dem alle dachten, dass er den nächsten Schritt vom Supertalent zum Superstar machen würde. Doch 2025 war er bei der WM zwar bester Werfer des deutschen Teams, war aber nicht fit, wirkte ausgelaugt, auch mental. Was blieb, war ein Rückschritt statt Fortschritt. Doch oft gehört genau das zu einer Entwicklung dazu. "Auf Renars hat in den vergangenen anderthalb Jahren sehr viel eingewirkt", sagt Sven-Sören Christophersen, Sportdirektor bei Hannover-Burgdorf, im ran-Gespräch. "Er ist aber weit davon entfernt, den Boden unter den Füßen zu verlieren oder sich von Erwartungen treiben zu lassen. Ganz im Gegenteil: Er ist ein sehr reflektierter junger Spieler, dem diese Aufmerksamkeit teilweise sogar unangenehm war." Natürlich erzeuge so ein Status automatisch eine Erwartungshaltung, und die sei schwer zu erfüllen, betont Christophersen. Deutschland gewinnt Gruppen-Finale gegen Spanien und zieht in die Hauptrunde ein

DHB-Team: Breite im Kader soll helfen "Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass Renars jetzt einer von mehreren Leistungsträgern ist und nicht alles auf ihm lastet. Gegner können sich nicht mehr ausschließlich auf ihn fokussieren, müssen mehrere Optionen berücksichtigen. Dadurch entstehen Räume – und genau davon profitiert ein Spieler wie Renars", so der ZDF-Experte. Die aktuelle Breite im Kader als Hilfe für den Shootingstar - dass dies hilft, zeigt sich bei der EM im so wichtigen dritten Gruppenspiel gegen Spanien. Da war Uscins beim 34:32 einer der Leader, ging als bester Schütze mit acht Toren voran und ist auch insgesamt mit 18 Toren treffsicherster Spieler des DHB-Teams. Uscins scheint bereit für den nächsten Schritt. Und in den sozialen Medien wird natürlich auch er nach dem Hauptrunden-Einzug ausgiebig gefeiert. Lesen wird er es aber wohl nicht.

