Sport Allgemein Handball

Handball-EM: DHB-Team streicht vs. Dänemark zwei Stars mit den meisten Einsatzzeiten aus dem Kader

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 16:11 Uhr
  • SID

Überraschung bei der Handball-EM: Im Duell mit Gastgeber Dänemark verzichtet das DHB-Team auf zwei Stützen.

Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen nicht im Kader von Deutschlands Handballern für das EM-Hauptrundenspiel gegen Dänemark. Das berichtete zuvor schon die Bild-Zeitung. Bundestrainer Alfred Gislason hat im Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger am Montagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning damit nur jeweils eine Option auf den Außenpositionen: Auf der rechten Seite steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, auf der linken Rune Dahmke (THW Kiel).

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim 30:28 gegen Norwegen hatten zuletzt Häseler und Matthes Langhoff nicht mitwirken dürfen. Langhoff könnte nun in der Deckung gegen seinen Berliner Vereinskameraden und Welthandballer Mathias Gidsel zum Einsatz kommen.

Auftritt in der Wahlheimat: Juri Knorr

DHB-Team: Zerbe und Mertens mit der meisten Spielzeit

Rechtsaußen Zerbe (4:06 Stunden) und Linksaußen Mertens (3:56) sind die zwei deutschen Spieler mit den bislang meisten Einsatzzeiten während der EM. Mertens hatte beim Duell mit Norwegen einen Schlag gegen den Kopf erlitten.

Deutschland (6:0 Punkte) kann sich mit einem Sieg gegen den Turnierfavoriten (4:2) vorzeitig das Halbfinal-Ticket sichern. Letzter DHB-Gegner in der zweiten Turnierphase am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) ist Titelverteidiger Frankreich. Nur die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale.

