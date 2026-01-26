Handball-EM: DHB-Team streicht vs. Dänemark zwei Stars mit den meisten Einsatzzeiten aus dem Kader

Überraschung bei der Handball-EM: Im Duell mit Gastgeber Dänemark verzichtet das DHB-Team auf zwei Stützen.

Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen nicht im Kader von Deutschlands Handballern für das EM-Hauptrundenspiel gegen Dänemark. Das berichtete zuvor schon die Bild-Zeitung. Bundestrainer Alfred Gislason hat im Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger am Montagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning damit nur jeweils eine Option auf den Außenpositionen: Auf der rechten Seite steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, auf der linken Rune Dahmke (THW Kiel).

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim 30:28 gegen Norwegen hatten zuletzt Häseler und Matthes Langhoff nicht mitwirken dürfen. Langhoff könnte nun in der Deckung gegen seinen Berliner Vereinskameraden und Welthandballer Mathias Gidsel zum Einsatz kommen.