HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark heute live: Joyn-Stream, TV-Übertragung und Ticker
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 10:05 Uhr
- ran.de
Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland steht bei der Handball-EM vor einer entscheidenden Aufgabe: Am heutigen Montag trifft die DHB-Auswahl auf Weltmeister Dänemark. Nach dem Sieg gegen Norwegen führt Deutschland die Gruppe I mit sechs Punkten an.
Dänemark folgt mit vier Zählern, genauso wie Frankreich, die am Mittwoch noch Gegner sind. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Deutschland eines der beiden Spiele, ist das Halbfinale sicher.
- Andreas Wolff appelliert vor Matchball-Spielen: "Schippe drauflegen"
- Kommentar: Dieses DHB-Team sieht schlecht aus und kann doch Europameister werden
Auch zwei Unentschieden würden für das Weiterkommen reichen, da dann ebenfalls acht Punkte auf dem Konto stünden. Selbst ein einzelnes Unentschieden kann reichen, wenn der andere Gegner seine zweite Partie verliert.
Zwei Niederlagen wären kompliziert, aber nicht unmöglich für das Halbfinale, falls die Ergebnisse der anderen Teams sehr genau passen. Entscheidend wäre dann vor allem das Torverhältnis in den direkten Duellen.
Gegen Dänemark muss Deutschland besonders aufmerksam sein, nach klaren Niederlagen in den letzten Jahren. Ein Sieg oder wenigstens ein Unentschieden würde den Traum vom Halbfinale lebendig halten und Platz eins oder zwei in der Gruppe sichern.
So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.
Deutschland vs. Dänemark heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Deutschland vs. Dänemark
- Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde
- Datum: 26. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Externer Inhalt
Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.
Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Dänemark im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Dänemark gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Auch interessant: Handball-EM: Dieses DHB-Team sieht schlecht aus und kann doch Europameister werden - Kommentar
Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026 heute live: Gibt es einen Liveticker?
Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Dänemark gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark heute live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Dänemark
- Datum und Uhrzeit: 26. Januar 2026; 20:30 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn, Dyn
- Liveticker: ran.de