Handball-EM: So kommt Deutschland ins Halbfinale - die Konstellationen in Gruppe I

Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. Doch die dicksten Brocken kommen noch. ran zeigt die Konstellationen vor den Spielen gegen Dänemark und Frankreich. Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen. Mit sechs Punkten aus drei Siegen führt Deutschland die Tabelle der Gruppe I an. Dahinter folgen Dänemark und Frankreich mit jeweils vier Punkten.

Gegen beide Verfolger muss das DHB-Team noch antreten: am Montag gegen die Dänen (ab 20:30 Uhr im Liveticker), am Mittwoch gegen die Franzosen (ab 18:00 Uhr im Liveticker). Beide Nationen sind im Handball absolute Weltklasse. Dänemark ist Olympiasieger und Weltmeister, Frankreich aktueller Europameister. Dennoch braucht sich das DHB-Team nach den ersten beiden Spielen in der Hauptrunde nicht zu verstecken, und es benötigt nur noch einen Sieg, um sicher ins Halbfinale einzuziehen. ran stellt die Konstellationen vor den letzten beiden Hauptrunden-Spielen vor.

Handball-EM: Deutschland erreicht das Halbfinale ...

... bei zwei Siegen Handball-EM: Deutschland vs. Dänemark live im Free-TV und Stream Sollte das Team von Trainer Alfred Gislason gegen Dänemark und Frankreich gewinnen, erreicht es mit der Maximalausbeute von zehn Punkten sicher das Halbfinale.

... bei einem Sieg und einer Niederlage Auch wenn gegen Dänemark oder Frankreich verloren wird, erreicht Deutschland die Vorschlussrunde. Mit dann acht Punkten würde man zumindest einen der beiden Verfolger hinter sich lassen. Auch Norwegen und Portugal, die mit derzeit zwei Punkten auf den Plätzen vier und fünf folgen, könnten Deutschland nicht mehr gefährlich werden. Handball-EM: DHB-Team streicht vs. Dänemark zwei Stars aus dem Kader

... bei zwei Unentschieden Da die Deutschen auch in dem Fall auf acht Punkte kämen, stünden sie so ebenfalls im Halbfinale. Noch besser: Weil Frankreich und Dänemark in dem Fall auch beide höchstens auf sieben Punkte kämen, würde Deutschland als Gruppensieger ins Halbfinale einziehen.

... bei einem Unentschieden und einer Niederlage Voraussetzung hierfür ist, dass der Gegner, gegen den Deutschland punktet, sein anderes verbleibendes Spiel verliert. Das wiederum ist nicht sehr wahrscheinlich. Denn sowohl Frankreich gegen den bislang punktlosen Tabellenletzten Spanien als auch Dänemark gegen Norwegen gehen als klare Favoriten in diese Spiele. Kommentar: Dieses DHB-Team sieht schlecht aus und kann doch Europameister werden

Andreas Wolff appelliert vor Matchball-Spielen: "Schippe drauflegen"

