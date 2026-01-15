Die deutschen Handballer sind mit einem wichtigen Sieg in die EM gestartet. Der Auftritt weckt Hoffnungen, ist aber auch ein Weckruf. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners "Flow" ist das Stichwort. Ein unscheinbares Wort mit viel Gewicht. Denn es beschreibt das oft zitierte Gefühl, das eine Mannschaft durch ein Turnier tragen kann. Das alle Handball-Nationen wollen und suchen, um durch die EM zu fegen, weil der Rhythmus mit Spielen in kurzen Abständen so erbarmungslos sein kann. Handball-EM live auf Joyn: Deutschland vs. Serbien am 17. Januar ab 20:30 Uhr streamen Die deutschen Handballer sind so gesehen nach dem 30:27 im heiß umkämpften Auftaktduell mit Österreich im Fluss – versehen mit den nötigen Warnsignalen.

- Anzeige -

- Anzeige -

DHB-Team: Ein hartes Stück Arbeit Denn am Ende war es ein hartes Stück Arbeit. Auch wenn der Vorsprung zehn Minuten vor dem Ende bei fünf Toren lag, das Team das Spiel in der Hand hatte, schickte es sich dann doch an, es aus selbiger zu geben. Es wurde gezittert, das DHB-Team wankte kurzzeitig, fiel aber nicht. Weil man den Kopf nicht verlor, die Ruhe bewahrte und die Qualität und Breite im Kader sprechen ließ. Deutschland bezwingt Österreich - Andreas Wolff glänzt mit Gala-Auftritt Der Arbeitssieg ist trotzdem ein Weckruf. Ja, die Abwehr hat mehr als angedeutet, dass sie das Prunkstück ist. Nicht selten war es exzellent, was die Verteidigung um Julian Köster oder Kapitän Johannes Golla angestellt hat, im Zusammenspiel mit einem mal wieder starken Torhüter Andi Wolff.

- Anzeige -

- Anzeige -

DHB-Team: Beim Thema Mentalität schon im Flow Und ja: Kämpferisch war das auch bereits auf einem erhöhten Turnierniveau. Was die Mentalität angeht, ist das DHB-Team bereits im Flow. Und keine Frage: Die personellen Möglichkeiten, die Bundestrainer Alfred Gislason hat, sind beeindruckend. Er kann rotieren, ohne viel Qualität einzubüßen. Die Mannschaft hat phasenweise zeigen können, warum die Ambitionen ebenso groß sind wie die Hoffnungen auf eine Medaille. Handball-EM: Der Spielplan

Handball-EM: Tabellen Und doch ist auch klar: Es ist noch Luft nach oben, vor allem offensiv. Noch deutlicher wurde gegen Österreicher, die nicht zur Creme de la Creme des Welthandballs zählen: Zu lange Schwächephasen, zu viele technische Fehler oder zu leichtfertig vergebene Chancen darf man sich nicht erlauben. Es war fast schon leichtfertig, wie man einem angeschlagenen Gegner wieder den Glauben an den Sieg einhauch­te, ihn unnötig stark machte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen