Deutschlands Handballer kämpfen um den ersten EM-Titel seit 2016. Mit dieser Defensiv-Leistung ist nun im Finale auch der ganz große Coup möglich. Ein Kommentar. Von Christoph Gailer Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat es geschafft! Bei der EM 2026 in Dänemark erreichte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitagabend durch einen 31:28 (17:15)-Sieg gegen Kroatien das Finale. Damit ist das DHB-Team nur noch einen Schritt vom dritten EM-Titel nach 2004 und 2016 entfernt. Nach Sigurdsson-Wutrede: EHF passt künftige EM-Spielpläne an Vor 15.000 Fans in Herning konnte sich Gislason einmal mehr auf seine überragende Abwehr-Mauer inklusive Torhüter Andreas Wolff (13 Paraden!) verlassen. Und so gab es - nach zwischenzeitlich vier Niederlagen - erstmals seit 2019 wieder einen Pflichtspiel-Sieg über Angstgegner Kroatien.

An der überragenden Defensive um Kapitän Johannes Golla biss sich Kroatien vor allem in der ersten Halbzeit die Zähne aus. Zwischenzeitlich blieben die Kroaten sogar sieben Minuten lang ohne Tor, prallten immer wieder an der deutschen Abwehr-Wand ab. Besonders in Schlüsselmomenten wurde diese Abwehrstärke deutlich. So parierte Wolff beim Stand von 7:6 einen durchaus wegweisenden Siebenmeter. "Überragend! Wir zermürben sie mit der Abwehr", rief Gislason seinem Team schon während des Spiels zu. Diese überragende Leistung in der Abwehr kann und muss nun auch im Finale am Sonntagabend (ab 18 Uhr im Joyn-Livestream) gegen Gastgeber Dänemark der Schlüssel sein, damit Deutschland tatsächlich den dritten EM-Titel der Geschichte holt.

