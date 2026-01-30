Nachdem sich Deutschland gegen Kroatien im ersten Halbfinale der Handball-EM durchsetzen konnte, steht nun auch der Finalgegner fest. In einem spannenden Spiel setzte sich schlussendlich Gastgeber Dänemark gegen Island durch.

Deutschlands Handballer treffen im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber Dänemark. Der Weltmeister und Olympiasieger gewann vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen sein Halbfinale gegen Island 31:28 (14:13) und spielt am Sonntag (18.00 Uhr live auf Joyn) gegen die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um den Titel.

Deutschland und Dänemark waren bereits in der Hauptrunde an gleicher Stelle aufeinandergetroffen, dabei ging der Sieg mit 31:26 (13:12) an die Dänen.

Rechtsaußen Lukas Zerbe hatte aber schon nach dem deutschen Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien im ersten Halbfinale (31:28) gesagt: "Keiner ist unschlagbar - auch Dänemark nicht."