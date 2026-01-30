Sport Allgemein Handball
Handball-EM 2026: Deutscher Finalgegner steht fest - packendes Halbfinale zwischen Dänemark und Island
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 22:27 Uhr
- SID
Nachdem sich Deutschland gegen Kroatien im ersten Halbfinale der Handball-EM durchsetzen konnte, steht nun auch der Finalgegner fest. In einem spannenden Spiel setzte sich schlussendlich Gastgeber Dänemark gegen Island durch.
Deutschlands Handballer treffen im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber Dänemark. Der Weltmeister und Olympiasieger gewann vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen sein Halbfinale gegen Island 31:28 (14:13) und spielt am Sonntag (18.00 Uhr live auf Joyn) gegen die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um den Titel.
- Gold vor Augen - DHB-Team stürmt gegen Kroatien ins Finale
- Kommentar: Mit dieser Mauer sind auch die Dänen schlagbar
Deutschland und Dänemark waren bereits in der Hauptrunde an gleicher Stelle aufeinandergetroffen, dabei ging der Sieg mit 31:26 (13:12) an die Dänen.
Rechtsaußen Lukas Zerbe hatte aber schon nach dem deutschen Sieg gegen Vizeweltmeister Kroatien im ersten Halbfinale (31:28) gesagt: "Keiner ist unschlagbar - auch Dänemark nicht."
Island mit starkem Spiel gegen Dänemark
Gegen Island hatte der Favorit aber viel Mühe. Nach einem schnellen 3:6-Rückstand ging Dänemark beim 9:8 (19.) erstmals in Führung.
Handball-EM: Nach Wutrede! Juri Knorr verteidigt Kroatien-Trainer
Doch es blieb bis weit in die zweite Hälfte spannend, ehe die Dänen aus einem 18:19 ein 23:20 machten (47.) und die Führung nicht mehr abgaben. Bester Werfer der Gastgeber war Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin mit sieben Treffern.