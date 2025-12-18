Handball-EM
Handball-EM: Nominierung verpasst: "Ruf doch mal zurück, ich hätte eine wichtige Info für dich"
- Veröffentlicht: 18.12.2025
- 10:27 Uhr
- ran.de
Justus Fischer steht trotz Muskelfaserriss im deutschen Kader für die Handball-EM im Januar. Ihm das mitzuteilen, erweist sich aber als gar nicht so einfach.
Man habe alle Spieler erreichen können, um ihnen zu frohe Botschaft zu verkünden, berichtete DHB-Manager Benjamin Chatton gestern bei der Kaderverkündung – alle Spieler bis auf einen.
"Justus, der hat noch nicht zurückgerufen. Also, wenn jemand die Nummer von Justus Fischer hat, dann kann er vielleicht nochmal kurz...", fing Chatton an, dann fiel ihm ein, dass das Event auch gestreamt wurde und er sprach direkt in die Kamera.
"Justus, falls du das siehst, ruf doch mal zurück, ich hätte eine wichtige Info für dich", neckte Chatton den Kreisläufer schmunzelnd.
Ob der Handball-Star mittlerweile weiß, dass er bei der EM dabei sein darf?
Fischer erlitt die Verletzung zuletzt im Bundesliga-Spiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Bei den anstehenden Partien gegen den THW Kiel am 20. Dezember und gegen GWD Minden am 27. Dezember wird er definitiv noch ausfallen.
So sieht der Kader aus
Fischer teilt sich die Kreisläufer-Position mit Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) und Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).
Alle Nominierten:
Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)
Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg)
Rückraum links: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach)
Rückraum Mitte: Juri Knorr (Aalborg Handbold/Dänemark), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin)
Rückraum rechts: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)
Rechtsaußen: Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Lukas Zerbe (THW Kiel)
Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)
Fahrplan bis zur EM
Die EM-Vorbereitung des deutschen Teams beginnt am 4. Januar in Hannover. Die Testspiele gegen den WM-Zweiten Kroatien steigen am 8. Januar in Zagreb und am 11. Januar in Hannover.
Am 13. Januar zieht die Nationalmannschaft dann in den Norden und schlägt ihr Quartier in Silkeborg auf, bevor am 15. Januar das EM-Auftaktspiel gegen Österreich ausgetragen wird.