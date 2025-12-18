Justus Fischer steht trotz Muskelfaserriss im deutschen Kader für die Handball-EM im Januar. Ihm das mitzuteilen, erweist sich aber als gar nicht so einfach.

Man habe alle Spieler erreichen können, um ihnen zu frohe Botschaft zu verkünden, berichtete DHB-Manager Benjamin Chatton gestern bei der Kaderverkündung – alle Spieler bis auf einen.

"Justus, der hat noch nicht zurückgerufen. Also, wenn jemand die Nummer von Justus Fischer hat, dann kann er vielleicht nochmal kurz...", fing Chatton an, dann fiel ihm ein, dass das Event auch gestreamt wurde und er sprach direkt in die Kamera.

"Justus, falls du das siehst, ruf doch mal zurück, ich hätte eine wichtige Info für dich", neckte Chatton den Kreisläufer schmunzelnd.

Ob der Handball-Star mittlerweile weiß, dass er bei der EM dabei sein darf?

Fischer erlitt die Verletzung zuletzt im Bundesliga-Spiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Bei den anstehenden Partien gegen den THW Kiel am 20. Dezember und gegen GWD Minden am 27. Dezember wird er definitiv noch ausfallen.