Ziehen Deutschlands Handballer in die EM-Hauptrunde ein? Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Spanien ist die Konstellation klar.

Die deutschen Handballer bangen um den Einzug in die EM-Hauptrunde. Nach der Niederlage gegen Serbien am zweiten Spieltag der Gruppenphase deutete alles darauf hin, dass das DHB-Team gegen Spanien zum Siegen verdammt sein würde.

Doch dann kam die Schützenhilfe der Österreicher. Der südliche Nachbar griff dem deutschen Team unter die Arme und gewann am frühen Montagabend seinerseits überraschend 26:25 gegen Serbien - ein unerwarteter Glücksfall für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason.

Denn damit bleibt Serbien bei zwei Punkten stehen, punktgleich mit Deutschland. Heißt: Schon ein Remis gegen Spanien genügt dem deutschen Team zum Einzug in die Hauptrunde, gemeinsam mit den Iberern. Zudem würde Deutschland diesen einen Punkt in die Hauptunde mitnehmen.

Mit einem Sieg gegen Spanien würden die Deutschen nicht nur als Gruppensieger in die Hauptrunde einziehen, sondern auch die zwei kompletten Punkte mitnehmen.