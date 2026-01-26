Handball-EM: So kommt Deutschland ins Halbfinale - die Konstellationen

Mit sechs Punkten aus drei Siegen führt Deutschland die Tabelle der Gruppe I an. Dahinter folgen Dänemark und Frankreich mit jeweils vier Punkten.

Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen.

Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. Doch die dicksten Brocken kommen noch. ran zeigt die Konstellationen vor den Spielen gegen Dänemark und Frankreich.

ran stellt die Konstellationen vor den letzten beiden Hauptrunden-Spielen vor.

Dennoch braucht sich das DHB-Team nach den ersten beiden Spielen in der Hauptrunde nicht zu verstecken, und es benötigt nur noch einen Sieg, um sicher ins Halbfinale einzuziehen.

Gegen beide Verfolger muss das DHB-Team noch antreten: am Montag gegen die Dänen ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ), am Mittwoch gegen die Franzosen ( ab 18:00 Uhr im Liveticker ). Beide Nationen sind im Handball absolute Weltklasse. Dänemark ist Olympiasieger und Weltmeister, Frankreich aktueller Europameister.

Handball-EM: Deutschland erreicht das Halbfinale ...

... bei zwei Siegen

Sollte das Team von Trainer Alfred Gislason gegen Dänemark und Frankreich gewinnen, erreicht es mit der Maximalausbeute von zehn Punkten sicher das Halbfinale.

... bei einem Sieg und einer Niederlage

Auch wenn gegen Dänemark oder Frankreich verloren wird, erreicht Deutschland die Vorschlussrunde. Mit dann acht Punkten würde man zumindest einen der beiden Verfolger hinter sich lassen. Auch Norwegen und Portugal, die mit derzeit zwei Punkten auf den Plätzen vier und fünf folgen, könnten Deutschland nicht mehr gefährlich werden.

... bei zwei Unentschieden

Da die Deutschen auch in dem Fall auf acht Punkte kämen, stünden sie so ebenfalls im Halbfinale. Noch besser: Weil Frankreich und Dänemark in dem Fall auch beide höchstens auf sieben Punkte kämen, würde Deutschland als Gruppensieger ins Halbfinale einziehen.

... bei einem Unentschieden und einer Niederlage

Voraussetzung hierfür ist, dass der Gegner, gegen den Deutschland punktet, sein anderes verbleibendes Spiel verliert. Das wiederum ist nicht sehr wahrscheinlich. Denn sowohl Frankreich gegen den bislang punktlosen Tabellenletzten Spanien als auch Dänemark gegen Norwegen gehen als klare Favoriten in diese Spiele.

... bei zwei Niederlagen

Hier zu könnte es kommen, wenn die Niederlage gegen die Dänen nur mit einem Tor ausfällt und Norwegen zunächst gegen Portugal gewinnt und anschließend Dänemark mit nur einem Tor Vorsprung bezwingt. In dem Fall würde zur Ermittlung von Platz zwei hinter Frankreich ein Dreiervergleich der punktgleichen Teams von Deutschland, Dänemark und Norwegen (alle jeweils sechs Punkte) herangezogen werden. Da das Trio in dem Fall jeweils gegen die anderen beiden Teams einmal gewonnen und einmal verloren hätte, käme es auf die Tordifferenz innerhalb des Dreiervergleichs an. Den hätte Deutschland dann mit +1 für sich entschieden vor Dänemark (0) und Norwegen (-1).

Auch wenn also selbst zwei Niederlagen theoretisch noch reichen könnten, sollte es das DHB-Team besser nicht darauf ankommen lassen. Denn dann wäre ein Einzug ins Halbfinale sehr unrealistisch.