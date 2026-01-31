- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-EM-Finale live auf Joyn

Handball-EM 2026: Dänemark - Deutschland im Finale - live im Joyn-Stream, Liveticker und in der TV-Übertragung

  • Veröffentlicht: 31.01.2026
  • 12:26 Uhr
  • ran.de

Deutschland trifft im Finale der Handball-EM 2026 auf Gastgeber Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Finale geschafft und kämpft nun gegen Dänemark um die Krone im europäischen Handball.

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kroatien im Halbfinale (31:28) dürfen sich die DHB-Jungs gegen die Dänen durchaus selbstbewusst präsentieren.

Dänemark ist allerdings der amtierende Weltmeister und Olympiasieger. Das Turnier im eigenen Land hat der Topfavorit bisher souverän und abgeklärt bestritten. Einzig die Niederlage in der Vorrunde gegen Portugal steht negativ zu Buche.

In der Hauptrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Die Deutschen mussten sich mit fünf Toren Unterschied geschlagen geben. Im Finale werden die Karten neu gemischt.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

- Anzeige -
- Anzeige -
Men s Handball European Championship, EM, Europameisterschaft Denmark - Germany Germanys goalkeeper Andreas Wolff during the EHF Euro 2026 main round men s handball match between Denmark and German...

Finale der Handball-EM: Dänemark vs. Deutschland live ab 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge das Endspiel des DHB-Teams auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Wann findet das Finale bei der Handball-EM zwischen Dänemark und Deutschland statt?

  • Spiel: Dänemark vs. Deutschland
  • Wettbewerb: Handball-EM; Finale
  • Datum: 1. Februar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wird das Finale zwischen Deutschland und Dänemark live im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 17:50 Uhr, der Anwurf erfolgt zehn Minuten später.

Wer überträgt Dänemark - Deutschland im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Dänemark - Deutschland gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Gibt es einen Liveticker für das Finale?

Ja. Einen Liveticker zu Dänemark vs. Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Handball-EM 2026: Übersicht zur Final-Übertragung

Mehr News und Videos
30.01.2026, Handball, Men s EHF EURO 2026, Dänemark - Island, Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark, Semi Finals: Dänemark zieht durch den Sieg gegen Island ins Finale ein. Abschlussjubel, Siegerju...
News

Dänemark will finale Krönung: "Riesige Bedeutung"

  • 31.01.2026
  • 14:52 Uhr
Sinnen auf Revanche: Deutschlands Handballer
News

DHB-Außenseiterrolle als Vorteil? Dänen sollen "Druck spüren"

  • 31.01.2026
  • 13:48 Uhr
Der DHB bewirbt sein nächstes Heim-Länderspiel
News

DHB-Planungen: "Dankeschön" beim Länderspiel statt Empfang

  • 31.01.2026
  • 13:28 Uhr
Letzter EM-Auftritt in Dänemark: Kiesler gegen Gidsel
News

Handball: Kiesler auch für EM-Finale fraglich

  • 31.01.2026
  • 13:00 Uhr
Schont sich nie: Welthandballer Mathias Gidsel (Mitte)
News

Gidsel vor EM-Finale: "Beste Spieler müssen das entscheiden"

  • 31.01.2026
  • 12:40 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 31.01.2026
  • 12:27 Uhr
Finale! Jubel bei Renars Uscins
News

Rekordquote: Knapp 8 Millionen sehen deutschen Finaleinzug

  • 31.01.2026
  • 10:39 Uhr
imago images 1071758622
News

Vor EM-Finale: Deutsche Handballer leisten Schwur

  • 31.01.2026
  • 09:10 Uhr
&quot;In einen Flow verteidigt&quot;: Justus Fischer (r.)
News

Block-Boss Fischer beeindruckt Gislason: "Das ist unglaublich"

  • 31.01.2026
  • 06:25 Uhr
Handball-EM
News

Gold vor Augen! DHB-Team stürmt gegen Kroatien ins Finale

  • 30.01.2026
  • 23:40 Uhr