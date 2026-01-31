Dänemark kann sich zum Alleinherrscher der Handball-Welt krönen. Das Team von Welthandballer Mathias Gidsel kämpft allerdings gegen seinen 14 Jahre währenden EM-Fluch. Der Weg zur heiß ersehnten Krönungsmesse im dänischen Handball-Tempel tat weh, das ließ sich vor dem EM-Showdown mit Deutschland im Gesicht von Mathias Gidsel ablesen. "Ich werde pro Spiel nicht schöner und schöner", sagte Dänemarks Welthandballer vor dem Finale am Sonntag (ab 18 Uhr live auf Joyn) lachend und drehte beim großen Medientermin in der Jyske Bank Boxen seinen Kopf zur Seite: Dicke Kratzer an der Stirn und am Hals kamen zum Vorschein. Mit dieser deutschen Abwehr-Mauer sind auch die Dänen schlagbar - ein Kommentar

Alle Infos zu Liveübertragung, Livestream und Free-TV des EM-Finals zwischen Dänemark und Deutschland Doch an den Kräften, das unterstrich Gidsel nach dem "absolut härtesten und schwierigsten Spiel" im Halbfinale gegen Island (31:28) ebenfalls, wird es ihm und den scheinbar übermächtigen Dänen nicht mangeln.

EM-Fluch der Dänen soll enden Die Breite, sagte der Starspieler der Füchse Berlin am Samstag mit Blick auf Deutschlands große Stärke im bisherigen Turnier, bedeute "gar nichts. Die Start-Sieben, die besten Spieler, müssen das morgen entscheiden. So ist das mit einem Finale." Wen er vor allem damit meinte, war klar: Sich selbst!

In Herning kommt es nach zweieinhalb aufreibenden Turnierwochen zu dem Moment, auf den Dänemark gefühlt seit Ewigkeiten hinfiebert. Nachdem das Team nach der Vorrundenniederlage gegen Portugal dem großen Sieg-Druck standhielt, soll vor 15.000 ekstatischen Fans im dänischen Handball-Mekka nun der 14 Jahre währende EM-Fluch der Weltauswahl endlich enden. "Das würde viel bedeuten, endlich diese Europameisterschaft zu holen. Hier zu Hause in dieser Kulisse ist das natürlich eine Riesenmöglichkeit für uns", sagte Gidsel: "Wir wissen, das ist eine schwierige Aufgabe. Für uns hat das eine riesige Bedeutung." Weltmeister wurden sie nun vier Mal in Folge, Olympiasieger sind sie seit den Sommerspielen 2024 in Frankreich ebenfalls - nur der Europameister-Titel fehlt den Stars von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen noch in ihrer Vitrine, um den Hattrick perfekt zu machen.

Chance auf ersten EM-Titel seit 2012 für Dänemark Auf europäischer Ebene warten die Dänen bereits seit 2012 auf ihren dritten Titel. 2014 standen sie schon einmal in einem EM-Finale in Herning - und kassierten eine 32:41-Klatsche gegen Frankreich. Endet gegen Deutschland jetzt die Durststrecke? "Ein Finale hat sein eigenes Leben", sagte Gidsel und machte auch den großen Respekt vor dem deutschen Team deutlich: "Ich bin überrascht, wie gut die deutsche Mannschaft bei dieser Europameisterschaft ist. Sie haben nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht, sondern zwei."

Dabei sprechen die jüngsten Duelle allesamt für die Nord-Europäer. Seit zehn Jahren haben sie kein Pflichtspiel mehr gegen Deutschland verloren - nicht zuletzt die Machtdemonstration beim 39:26 im Olympia-Finale von Lille 2024 schmeckte besonders süß. Auch in der EM-Hauptrunde wurde es zu Wochenbeginn nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte beim 31:26 am Ende recht klar.

