Deutschland trifft im ersten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Portugal. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst. Deutschland hat sich bei der Handball-EM 2026 in die Hauptrunde gekämpft. Der 34:32-Erfolg gegen Spanien sicherte dabei wohl nicht nur den Job von Bundestrainer Alfred Gislason, sondern sorgt nun für vier weitere Top-Duelle. Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Portugal am JETZT hier streamen Innerhalb von sieben Tagen trifft das DHB-Team auf Portugal, Norwegen, Dänemark und Frankreich.

DHB-Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton ist sich sicher: "Das macht unsere Hauptrundengruppe nicht nur zur wahrscheinlich schwersten seit vielen Jahren, sondern auch zur absoluten 'Todesgruppe'. Das verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus". Deutschland nimmt aufgrund des Sieges gegen Spanien zwei Punkte mit in die Hauptrunde - genau wie Frankreich und Portugal. Handball-EM 2026: Das bedeutet die Niederlage Dänemarks für Deutschland Mit einem Sieg im ersten Spiel gegen die Portugiesen, die zuletzt Top-Favorit Dänemark schlagen konnten, könnte Deutschland die Weichen für einen Einzug ins Halbfinale stellen. Für dieses qualifizieren sich die jeweils beiden Bestplatzierten der beiden Hauptrundengruppen. Zudem könnte sich Deutschland für das letzte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier revanchieren. Bei der WM 2025 verlor man das Viertelfinale denkbar knapp mit 30:31 gegen Portugal. So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Portugal heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt? Spiel: Deutschland vs. Portugal

Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde

Datum: 22. Januar 2026

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM 2026: Warum spielt das DHB-Team gegen Portugal heute zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit? Das erste Spiel der Hauptrunde beginnt bereits um 15:30 Uhr. Für Deutschland ist das eine ungewöhnliche Uhrzeit, da die Partien der Vorrunde immer um 20:30 Uhr angepfiffen wurden. In der Hauptrunde gibt es nun allerdings eine neue Anwurfzeit - eben 15:30 Uhr. Für Deutschland wird die Partie gegen Portugal aber die einzige zu dieser Uhrzeit bleiben. Die Duelle gegen Norwegen und Dänemark werden wie gewohnt um 20:30 Uhr gestartet. Das letzte Spiel der Hauptrunde gegen Frankreich beginnt um 18:00 Uhr. Diese Anwurfzeit gab es bereits in der Vorrunde. Dort ging das DHB-Team dieser Uhrzeit allerdings aus dem Weg.

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV gezeigt? Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Portugal läuft live und in voller Länge in der ARD.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Portugal im Livestream? Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Portugal gibt es unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar. Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Portugal bei der Handball-EM: Gibt es heute einen Liveticker? Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Portugal gibt es wie gewohnt auf ran.de.

EM 15:30 Deutschland Deutschland 31:29 31 11 29 11 Live Portugal Portugal

