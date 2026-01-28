Handball-EM 2026: Juri Knorr schürt Gold-Träume - DHB-Team stürmt gegen Frankreich ins Halbfinale

Den Titelverteidiger entthront, der Gold-Traum lebt: Angeführt vom überragenden Spielmacher Juri Knorr sind Deutschlands Handballer ins EM-Halbfinale gestürmt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Frankreich im Hauptrunden-Finale von Herning dank ihrer gefährlichen Offensive und am Ende starker Nerven mit 38:34 (19:15) und greift zehn Jahre nach dem Coup von Krakau wieder nach Europas Handball-Krone. Das deutsche Team zeigte im "Alles-oder-Nichts"-Spiel am Freitagabend seine beste Turnierleistung. Vor allem Rückraumspieler Knorr brillierte gegen die hoch gehandelten Franzosen. Der Mann mit dem Zopf, der bei der EM bislang hinter den großen Erwartungen geblieben war, dirigierte geschickt das Angriffsspiel und strahlte zu jeder Zeit Torgefahr aus. Handball-EM: Island macht erstes Halbfinale seit 2010 perfekt

Handball-EM 2026: Entscheidungen von Alfred Gislason werfen Fragen auf - ein Kommentar Am Ende avancierte Knorr vor 10.850 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen mit zehn Toren zum besten deutschen Werfer. Ausschlaggebend für den nächsten großen Sieg gegen den WM-Dritten waren in der Schlussphase auch die guten Nerven. Als Frankreich sieben Minuten vor dem Ende bis auf ein Tor herankam, blieben Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler cool.

- Anzeige -

- Anzeige -

Erste EM-Medaille für Deutschland seit 2016 in Reichweite Auf wen die DHB-Auswahl im Halbfinale am Freitag trifft, steht noch nicht fest. Infrage kommen Island, Schweden oder Kroatien. Für Deutschland geht es am Wochenende um die erste EM-Medaille seit dem Gold-Coup von 2016.

- Anzeige -

- Anzeige -

Mama von Florian Wirtz und DHB-Star mit gemeinsamer Vergangenheit

Gislason betonte unmittelbar vor der Partie, dem ersten Aufeinandertreffen beider Teams seit dem deutschen Sieg im olympischen Viertelfinale (35:34 nach Verlängerung) noch einmal die große Lust seiner Spieler, eine besondere Kabinenansprache bedurfte es nicht. "Die Jungs sind sehr motiviert und fokussiert. Das sind wir alle. Da muss ich kein Theater machen, um sie in die richtige Richtung zu bringen", sagte der 66-Jährige im ZDF. Dieser Wille war dem deutschen Team von Beginn an anzumerken. Mit Wolff, der nach dem Dänemark-Dämpfer in die Startformation zurückkehrte, im Tor und ganz viel Offensivdrang legte die DHB-Auswahl los. Hinten machte Franzosen-Star Dika Mem der deutschen Deckung zwar zu schaffen, doch die Angriffseffektivität war diesmal top.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen