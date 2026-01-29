Nach dem guten Auftritt gegen Frankreich (38:34) dürfen sich die DHB-Jungs durchaus Erfolgschancen gegen die Kroaten ausrechnen. Dabei dürften vor allem die beiden Testspiel-Siege vor dem Turnier für Optimismus sorgen.

Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Halbfinale geschafft und kämpft nun gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.

Trotzdem trat Johannes Golla vor der Partie leicht auf die Bremse: "Ich glaube, dass die Karten ganz neu gemischt werden. Es war sicherlich gut für uns, dass wir den Kroatien-Fluch besiegt haben. Wir haben uns in den letzten Jahren nicht besonders gut gegen sie angestellt und jetzt in den Testspielen zweimal eine souveräne Leistung gezeigt."

"Trotzdem bin ich mir sicher, dass die Kroaten noch viele Prozente drauflegen können. Die kämpfen wirklich bis zur letzten Sekunde und werfen alles rein. Aber das werden wir auch tun, also ist es nicht mit den Testspielen zu vergleichen. Das wird eine hammerharte Aufgabe", so der Kreisläufer weiter.

Besonders pikant: Das Team von Alfred Gislason trifft auf einen alten Bekannten. Seit 2024 wird die kroatische Nationalmannschaft von Dagur Sigurdsson trainiert. Der Isländer, von 2014 bis 2017 Bundestrainer, gewann mit Deutschland 2016 die Europameisterschaft und holte bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.