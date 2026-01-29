- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM 2026 live - Deutschland vs. Kroatien: Halbfinale im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker verfolgen

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 13:51 Uhr

Deutschland trifft im Halbfinale der Handball-EM 2026 auf Kroatien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Halbfinale geschafft und kämpft nun gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.

Nach dem guten Auftritt gegen Frankreich (38:34) dürfen sich die DHB-Jungs durchaus Erfolgschancen gegen die Kroaten ausrechnen. Dabei dürften vor allem die beiden Testspiel-Siege vor dem Turnier für Optimismus sorgen.

Men s Handball European Championship, EM, Europameisterschaft Denmark - Germany Germanys goalkeeper Andreas Wolff during the EHF Euro 2026 main round men s handball match between Denmark and German...

Halbfinale bei der Handball-EM: Deutschland vs. Kroatien am 30. Januar ab 17:45 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge das entscheidende Spiel des DHB-Teams auf Joyn.

Trotzdem trat Johannes Golla vor der Partie leicht auf die Bremse: "Ich glaube, dass die Karten ganz neu gemischt werden. Es war sicherlich gut für uns, dass wir den Kroatien-Fluch besiegt haben. Wir haben uns in den letzten Jahren nicht besonders gut gegen sie angestellt und jetzt in den Testspielen zweimal eine souveräne Leistung gezeigt."

"Trotzdem bin ich mir sicher, dass die Kroaten noch viele Prozente drauflegen können. Die kämpfen wirklich bis zur letzten Sekunde und werfen alles rein. Aber das werden wir auch tun, also ist es nicht mit den Testspielen zu vergleichen. Das wird eine hammerharte Aufgabe", so der Kreisläufer weiter.

Besonders pikant: Das Team von Alfred Gislason trifft auf einen alten Bekannten. Seit 2024 wird die kroatische Nationalmannschaft von Dagur Sigurdsson trainiert. Der Isländer, von 2014 bis 2017 Bundestrainer, gewann mit Deutschland 2016 die Europameisterschaft und holte bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Kroatien live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Halbfinale bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Kroatien
  • Wettbewerb: Handball-EM; Halbfinale
  • Datum: 30. Januar 2026
  • Uhrzeit: 17:45 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Kroatien läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 17:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 30 Minuten später.

Handball-EM-Halbfinale live: Wer überträgt Deutschland - Kroatien im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Kroatien gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 live: Gibt es einen Liveticker für das Halbfinale?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.de.

EM
30.01.2026
17:45
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Kroatien
Kroatien
Kroatien
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Kroatien live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

