Handball-EM - Silvio Heinevetter exklusiv über DHB-Team: Das ist Deutschlands großer Vorteil

Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter spricht bei ran über den Siegeszug der deutschen Handballer bei der EM in Dänemark und Schweden. Von Christoph Dommisch und Magdalena Stocker Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht nach dem 38:34 über Frankreich im Halbfinale der Europameisterschaft. Der Erfolg ist maßgeblich auf die starken Torhüter-Leistungen von Andy Wolff und David Späth zurückzuführen, die auch am Donnerstag zu den besten DHB-Akteuren gehörten. Beim letzten EM-Triumph vor zehn Jahren stand neben Wolff noch Silvio Heinevetter im Tor. Halbfinale bei der Handball-EM: Deutschland vs. Kroatien am 30. Januar ab 17:45 Uhr im Livestream auf Joyn

Handball-EM - Juri Knorr nach Gurkenwürfen: "Ich kam mir ziemlich verarscht vor" Mit ran sprach der 41-Jährige, der 206 Länderspiele bestritt und beim Bundesligisten ThSV Eisenach spielt, über das bisherige Turnier und das Duell am Freitag gegen Kroatien (ab 18 Uhr im ran-Liveticker)

Silvio Heinevetter: "Grandiose Mannschaftsleistung" gegen Frankreich ran: Herr Heinevetter, wie bewerten Sie den deutschen Sieg gegen Frankreich und den Einzug ins EM-Halbfinale? Silvio Heinevetter: Es war eine grandiose Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, dass man wenig Spieler herausheben kann, außer vielleicht Juri Knorr. Von der mannschaftlichen Geschlossenheit war das mit Abstand das beste Spiel, was wir in diesem Turnier gezeigt haben. ran: Im Halbfinale geht es am Freitag gegen Kroatien. Wie sehen Sie die Chancen? Heinevetter: Es ist egal, gegen wen wir im Halbfinale spielen. Wir hatten eine viel stärkere Hauptrundengruppe und haben die ganz schweren Spiele gegen die Franzosen und die Dänen schon hinter uns. Ich denke, dass wir daher einfach bereit sind fürs Finale. Jeder hat das große Ziel. Wir habe die Kroaten in der Vorbereitung schon nicht nur geschlagen, sondern auch dominiert. Von daher glaube ich, das wird kein Spaziergang, aber wir werden das Ding wuppen.

