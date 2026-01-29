- Anzeige -
Ein Schritt vor dem Finale

Handball-EM 2026: Kroatien-Leistungsträger fällt gegen Deutschland wohl aus

  • Veröffentlicht: 29.01.2026
  • 14:33 Uhr
  • ran.de

Schock für Kroatien bei der Handball-EM: Vor dem Halbfinale gegen Deutschland fällt Rückraumspieler Zvonomir Srna wohl aus. Er hat sich schwer verletzt.

Bei der Handball-EM 2026 steht für die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale gegen Kroatien auf dem Programm. Das Duell findet am Freitag um 17:45 Uhr statt (live und kostenlos auf Joyn), und das DHB-Team träumt von einem Einzug ins Finale und dem ersten großen Titel seit dem EM-Sieg 2016.

Allerdings muss Kroatien auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten: Zvonimir Srna, linker Rückraumspieler von Montpellier Handball, hat sich im Spiel gegen Slowenien einen Riss des Adduktorenmuskels im rechten Oberschenkel zugezogen.

Handball-EM 2026: Steigen Deutschlands Chancen?

Srna, der bislang 28 Treffer erzielte, verpasste bereits das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn und fällt für den Rest des Turniers aus.

Kroatiens Trainer Dagur Sigurdsson, der angesprochenen EM-Sieg mit dem DHB-Team feierte, äußerte sich enttäuscht: "Jetzt haben wir Srna verloren, und wir müssen einen Ersatz für ihn finden."

Als Ersatz rückt der Youngster Diano Cesko ins Team.

