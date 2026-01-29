Handball-EM 2026: Kroatien-Leistungsträger fällt gegen Deutschland wohl aus

Schock für Kroatien bei der Handball-EM: Vor dem Halbfinale gegen Deutschland fällt Rückraumspieler Zvonomir Srna wohl aus. Er hat sich schwer verletzt.

Bei der Handball-EM 2026 steht für die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale gegen Kroatien auf dem Programm. Das Duell findet am Freitag um 17:45 Uhr statt (live und kostenlos auf Joyn), und das DHB-Team träumt von einem Einzug ins Finale und dem ersten großen Titel seit dem EM-Sieg 2016.

Allerdings muss Kroatien auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten: Zvonimir Srna, linker Rückraumspieler von Montpellier Handball, hat sich im Spiel gegen Slowenien einen Riss des Adduktorenmuskels im rechten Oberschenkel zugezogen.