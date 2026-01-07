Handball-EM 2026: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker - alle Infos auf einen Blick

Die Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden steht vor der Tür. Am 15. Januar 2026 startet das Turnier und wird am 1. Februar mit dem Finale beendet. ran gibt euch alle Informationen zum Turnier. Die Handball-EM 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen. Die Handball-WM mit Deutschlands Auftaktspiel gegen Österreich am 15. Januar live auf Joyn verfolgen Deutschland wird dabei am ersten Turniertag gegen Österreich starten. Das Team von Trainer Alfred Gislason trifft in der Gruppenphase neben den Nachbarn noch auf Serbien und Spanien. Mitfavoriten auf den Sieg sind neben Titelverteidiger Frankreich erneut gut aufgestellte Dänen sowie das Team aus Norwegen.

Wie ihr das Turnier am besten verfolgen könnt und alle wichtigen Informationen zum Turnier zeigen wir euch hier.

Handball-EM 2026: Das ist der Turnier-Modus Das kontinentale Turnier wird mit 24 Mannschaften gestartet. Es wird zwei Gruppenphasen geben und anschließend in den K.o.-Modus übergehen. In der ersten Turnierphase gibt es sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Die ersten beiden Nationen dieser Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, welche in zwei Gruppen ausgespielt wird. Für einen Sieg bekommen die Teams zwei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keine Punkte. Die Sieger der Hauptrunden-Gruppen treten gegen den jeweils Zweitplatzierten in Halbfinals an. Das Finale wird von den Siegern dieser Partien bestritten. Für die Plätze drei bis sechs wird es zwei Entscheidungsspiele geben. Alle anderen Platzierungen ergeben sich aus den Platzierungen der Hauptrunde.

2018 Kroatien 2020 NOR/AUT/SWE 2022 HUN/SVK 2024 Deutschland 2026 DEN/NOR/SWE Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Hauptrunde Gruppe I Hauptrunde Gruppe II Halbfinale 5. Platz 3. Platz Finale EM 18:00 Spanien Spanien -:- Serbien Serbien 20:30 Deutschland Deutschland -:- Österreich Österreich 18:00 Österreich Österreich -:- Spanien Spanien 20:30 Serbien Serbien -:- Deutschland Deutschland 18:00 Österreich Österreich -:- Serbien Serbien 20:30 Deutschland Deutschland -:- Spanien Spanien

Handball-EM: Die Austragungsorte des Turniers Als Austragungsorte dienen Herning, Oslo, Malmö und Kristianstad. In der Jyske Bank Boxen von Herning mit 15.000 Zuschauerplätzen werden die Gruppen A mit Deutschland und Gruppe B ihre Spiele austragen. In Herning wurde im vergangenen Jahr bereits die WM ausgetragen. Die Unity Arena in Oslo umfasst 8.000 Zuschauerplätze und wird der Austragungsort für die Vorrundengruppen C um Titelverteidiger Frankreich und Gruppe D sein. In Schweden gibt es zwei Austragungsorte. Die Gruppen E und F werden dabei in in der Malmö Arena vor möglichen 15.000 Zuschauern spielen. Die Gruppe F wird die Kristianstad Arena mit knapp 4.500 Plätzen für sich alleine haben.

Deutschlands Spiele bei der Handball-EM: Donnerstag, 15. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Österreich (ARD)

Samstag, 17. Januar 2026, 20.30 Uhr: Serbien vs. Deutschland (ARD)

Montag, 19. Januar 2026, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Spanien (ZDF)

Die Handball-EM live im TV Wie schon in vorherigen Großturnieren werden alle deutschen Spiele in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

So könnt ihr die Handball-EM im Livestream verfolgen Einen kostenlosen Livestream für alle Spiele findet ihr bei Joyn und auch in den Mediatheken der ARD und ZDF.

Handball-EM: Hier gibt es einen Liveticker Einen Liveticker zur Handball-WM gibt es wie gewohnt auf ran.

