Handball - Schnellstart ins EM-Jahr: Johannes Golla hofft auf den "Flow"

Keine Zeit für Neujahrsmüdigkeit: Den deutschen Handballern um Kapitän Johannes Golla steht ein aufreibender Start in den Januar bevor - die Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen wird die Nationalmannschaft ab Mitte des Monats von Beginn an maximal fordern.

"Bei einer EM musst du von der ersten Minute des Turniers voll da sein", sagte Golla in einer Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB), "man braucht immer Vollgas – und dieses Mal umso mehr."

Ab dem 15. Januar sind Österreich, Serbien und Spanien die Vorrundengegner des Olympia-Zweiten Deutschland, in der Hauptrunde werden dann neben Olympiasieger und Weltmeister Dänemark noch Titelverteidiger Frankreich, der WM-Vierte Portugal und Co-Gastgeber Norwegen als Gegner erwartet.

Schon die drei Auftaktgegner könnten "bei einer guten Leistung jeder Mannschaft gefährlich werden, auch uns", sagte Golla: "Ich bin aber optimistisch, weil wir von Anfang an wissen, um was es geht, weil es schon nach dem ersten oder zweiten Spiel eine Ausgangslage geben kann, die man am Ende nicht mehr reparieren kann."