Serbien vs. Deutschland heute live: Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Gegen Österreich feierte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen 30:27-Erfolg, ließ dabei allerdings auch noch viel Raum für Verbesserungen offen.

Die Handball-EM 2026 (vom 15. Januar bis 1. Februar) läuft und das deutsche Team mit einem Sieg in das Turnier gestartet.

Deutschland trifft am 2. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Serbien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Kapitän Johannes Golla war vor allem mit der Leistung im zweiten Abschnitt der Partie gar nicht zufrieden: "Die zweite Halbzeit war zu schlampig". Nach Meinung von Top-Star Juri Knorr war der "Angriff die ganze Zeit so lala".

Am Samstagabend soll das anders sein. Dann trifft das DHB-Team auf Serbien (ab 20:30 Uhr auf Joyn und im Liveticker auf ran.de).

Die Serben verpassten zum Auftakt eine Überraschung, verloren nur knapp mit 27:29 gegen Spanien und stehen gegen Deutschland deshalb schon unter Druck, um noch eine Chance auf das Weiterkommen in die Hauptrunde zu haben.

Für diese qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams der insgesamt sechs Gruppen.

So verfolgt Ihr das Spiel zwischen Serbien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker.