HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Serbien vs. Deutschland live: Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker
- Veröffentlicht: 16.01.2026
- 13:09 Uhr
Deutschland trifft am 2. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Serbien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Die Handball-EM 2026 (vom 15. Januar bis 1. Februar) läuft und das deutsche Team mit einem Sieg in das Turnier gestartet.
Gegen Österreich feierte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen 30:27-Erfolg, ließ dabei allerdings auch noch viel Raum für Verbesserungen offen.
Kapitän Johannes Golla war vor allem mit der Leistung im zweiten Abschnitt der Partie gar nicht zufrieden: "Die zweite Halbzeit war zu schlampig". Nach Meinung von Top-Star Juri Knorr war der "Angriff die ganze Zeit so lala".
Am Samstagabend soll das anders sein. Dann trifft das DHB-Team auf Serbien (ab 20:30 Uhr auf Joyn und im Liveticker auf ran.de).
Die Serben verpassten zum Auftakt eine Überraschung, verloren nur knapp mit 27:29 gegen Spanien und stehen gegen Deutschland deshalb schon unter Druck, um noch eine Chance auf das Weiterkommen in die Hauptrunde zu haben.
Für diese qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams der insgesamt sechs Gruppen.
So verfolgt Ihr das Spiel zwischen Serbien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker.
Serbien vs. Deutschland live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Serbien vs. Deutschland
- Wettbewerb: Europameisterschaft; Gruppenphase
- Datum: 17. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Externer Inhalt
Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Serbien und Deutschland im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Serbien läuft live und in voller Länge in der ARD.
Handball-EM live: Wer überträgt Serbien - Deutschland im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland gegen Serbien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?
Ja. Einen Liveticker zu Serbien vs. Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026 - Serbien vs. Deutschland im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Serbien vs. Deutschland
- Datum und Uhrzeit: 17. Januar 2026; 20:30 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn, Dyn
- Liveticker: ran.de