HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Serbien vs. Deutschland live: Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 16.01.2026
  • 13:09 Uhr

Deutschland trifft am 2. Spieltag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Serbien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die Handball-EM 2026 (vom 15. Januar bis 1. Februar) läuft und das deutsche Team mit einem Sieg in das Turnier gestartet.

Gegen Österreich feierte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen 30:27-Erfolg, ließ dabei allerdings auch noch viel Raum für Verbesserungen offen.

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Serbien vs. Deutschland am 17. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

Kapitän Johannes Golla war vor allem mit der Leistung im zweiten Abschnitt der Partie gar nicht zufrieden: "Die zweite Halbzeit war zu schlampig". Nach Meinung von Top-Star Juri Knorr war der "Angriff die ganze Zeit so lala".

Am Samstagabend soll das anders sein. Dann trifft das DHB-Team auf Serbien (ab 20:30 Uhr auf Joyn und im Liveticker auf ran.de).

Die Serben verpassten zum Auftakt eine Überraschung, verloren nur knapp mit 27:29 gegen Spanien und stehen gegen Deutschland deshalb schon unter Druck, um noch eine Chance auf das Weiterkommen in die Hauptrunde zu haben.

Für diese qualifizieren sich die jeweils beiden besten Teams der insgesamt sechs Gruppen.

So verfolgt Ihr das Spiel zwischen Serbien und Deutschland im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker.

Serbien vs. Deutschland live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Serbien vs. Deutschland
  • Wettbewerb: Europameisterschaft; Gruppenphase
  • Datum: 17. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Serbien und Deutschland im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Serbien läuft live und in voller Länge in der ARD.

Handball-EM live: Wer überträgt Serbien - Deutschland im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Serbien gibt es unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Serbien bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Serbien vs. Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Handball-EM 2026 - Serbien vs. Deutschland im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Serbien vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 17. Januar 2026; 20:30 Uhr
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de
EM
15.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
29:27
Beendet
Serbien
Serbien
Serbien
15.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
30:27
Beendet
Österreich
Österreich
Österreich
17.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
-:-
Spanien
Spanien
Spanien
17.01.2026
20:30
Serbien
Serbien
Serbien
-:-
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
-:-
Serbien
Serbien
Serbien
19.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
Spanien
Spanien
Spanien

Auch interessant: Handball: DHB-Team im Flow, Dänemark nicht zu stoppen? Der Favoritencheck zur EM 2026

