- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-Bundesliga live auf joyn

HBL 2025/26 live: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf - Topspiel der Woche im kostenlosen Stream auf Joyn

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 15:26 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Magdeburg

HBL LIVE und kostenlos: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf

Am 08. März ab 15:00 Uhr im Joyn-Livestream.

- Anzeige -

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

- Anzeige -

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf
  • Wettbewerb: HBL
  • Datum und Uhrzeit: 08. März, 15:00 Uhr
  • Spielort: GETEC Arena, Magdeburg

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

- Anzeige -
- Anzeige -

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -
- Anzeige -
HBL
26.02.2026
19:00
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
39:32
Beendet
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
26.02.2026
19:00
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
25:25
Beendet
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
27.02.2026
19:00
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
35:31
Beendet
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
28.02.2026
20:00
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
23:34
Beendet
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
28.02.2026
20:00
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
26:34
Beendet
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
01.03.2026
15:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
32:32
Beendet
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
01.03.2026
16:30
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
22:28
Beendet
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
01.03.2026
16:30
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
28:35
Beendet
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
01.03.2026
18:00
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
35:28
Beendet
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Kündigt rechtliche Schritte an: Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert
News

Doping-Regularien: Löwen verlieren Punkte nach Liga-Entscheid

  • 02.03.2026
  • 14:38 Uhr
Kaum zu halten: Welthandballer Mathias Gidsel (r.)
News

Handball: Berlin feiert achten Ligasieg in Folge

  • 01.03.2026
  • 19:37 Uhr
Kaum zu stoppen: Felix Claar
News

HBL: Magdeburg unaufhaltsam - Gummersbach schlägt Kiel

  • 28.02.2026
  • 21:56 Uhr
Bleibt in Kiel: Rune Dahmke
News

Jubel vor Anpfiff: Dahmke verlängert in Kiel

  • 28.02.2026
  • 20:41 Uhr
Bester Werfer: Patrick Volz
News

Handball: Flensburg schlägt Schlusslicht Wetzlar locker

  • 27.02.2026
  • 20:46 Uhr
16. Saisonsieg im 23. Spiel für Kehrmann und Lemgo
News

Handball: Lemgo festigt Platz fünf

  • 26.02.2026
  • 20:50 Uhr
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert
News

Handball: Magdeburger Kantersieg gegen Minden

  • 22.02.2026
  • 19:45 Uhr
Durchgekommen: Hendrik Pekeler (M.)
News

Kiel baut Serie in Göppingen weiter aus

  • 21.02.2026
  • 21:43 Uhr
Überragend: Lukas Sandell
News

Handball: Lemgo verpasst Sprung auf Rang drei

  • 20.02.2026
  • 21:52 Uhr
Abschied naht: Magnus Landin im THW-Trikot
News

Handball: Kieler Landin wechselt zu Aalborg

  • 20.02.2026
  • 13:38 Uhr