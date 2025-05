"Danke für Barkley": Eagles-Fan mit bitterbösem Banner für die Giants

Diese Botschaft dürfte richtig weh tun: Wie das Unternehmen "High Exposure Aerial Advertising" bei "NJ Advance Media" verriet, wird ein Flugzeug in Week 18 über das Eagles-Stadion "Lincoln Financial Field" in Philadelphia fliegen. Mit einer Botschaft für die New York Giants, die an dem Tag die Gäste sind. “TY NY for No. 26″ soll es dann auf einem Banner heißen.

