Tim Stützle würde der deutschen Mannschaft sehr gerne bei der WM helfen. Nun hängt wohl alles an den Ottawa Senators.

Eishockeystar Tim Stützle hat nach dem Aus mit den Ottawa Senators in den Play-offs der NHL grundsätzlich großes Interesse an einer Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

"Ich würde es lieben", antwortete der Nationalstürmer im Interview zum Saisonabschluss am Samstag auf die Frage, ob er für Deutschland spielen werde.

Allerdings sei die entscheidende Niederlage im Achtelfinale gegen die Toronto Maple Leafs gerade "erst zwei Tage her. Ich habe mir noch keine Gedanken über irgendwas gemacht."

Er wolle seinem Körper nun "ein paar Tage geben, um neu zu starten".