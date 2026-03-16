Handball: Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert DHB-Team auf ProSieben

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld ist zurück bei ProSieben und kommentiert die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer – live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn.

Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März.

Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett.