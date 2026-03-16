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Das DHB-Team live auf ProSieben

Handball: Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert DHB-Team auf ProSieben

  • Veröffentlicht: 16.03.2026
  • 11:00 Uhr
Article Image Media
© Joyn

Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld ist zurück bei ProSieben und kommentiert die deutsche Handball-Nationalmannschaft.

Wieder am "ran"-Mikro. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer – live und exklusiv im Free-TV auf ProSieben und auf Joyn.

Seine ersten Einsätze hat "Schmiso" bereits in dieser Woche bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag, 19. März, und Sonntag, 22. März.

Der 36-jährige Kommentator macht damit die Aufstellung bei der Handball-Premiere von ProSieben komplett.

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Handball live: Deutschland vs. Ägypten im kostenlosen Stream auf Joyn

Das Testspiel zwischen Deutschland und Ägypten am 19. März ab 17:45 Uhr auf Joyn streamen.

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Neben "Schmiso" verstärkt der ehemalige Nationaltorwart Silvio Heinevetter als Experte das "ran Handball"-Team. Andrea Kaiser moderiert die Live-Übertragungen. Christoph "Icke" Dommisch ist als Reporter im Einsatz.

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Schmiso voller Vorfreude

"Schmiso" selbst ist Feuer und Flamme für seinen ersten Auftritt: "Unsere Handball-Nationalmannschaft zu kommentieren, ist sowieso schon ein Traum für mich – und dann auch noch bei 'ran'! In meiner alten TV-Heimat, wo für mich alles losgegangen ist. Besser geht es kaum!"

Auch Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1, freut sich: "Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung. Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum. Und was uns besonders freut: Er kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln bei 'ran'. Welcome back, Schmiso!"

"ran Handball" live auf ProSieben und Joyn:

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