Die deutschen Handballerinnen treffen im Finale der WM auf Norwegen. Hier läuft das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland greift nach dem WM-Titel. Die DHB-Frauen kämpfen am Sonntag im Finale von Rotterdam gegen Norwegen um die Handball-Krone.

Nach dem 29:23-Triumph im Halbfinale gegen die Französinnen können die deutschen Handballerinnen den ersten den ersten WM-Titel seit 1993 einfahren. Damals triumphierte das DHB-Team in der norwegischen Hauptstadt Oslo.

"Ich kann nicht mehr. Es waren 60 Minuten purer Kampf", sagte Rückraumspielerin Viola Leuchter nach dem Sieg über Frankreich in der "ARD".

Norwegen ist nun Deutschlands Gegner im Endspiel von Rotterdam am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr im Liveticker). Die Norwegerinnen gewannen ihr Halbfinale mit 35:25 gegen die Niederlande.