Handball-WM: DHB-Frauen greifen nach Medaille – Deutschland reist mit sieben Siegen nach Rotterdam

Die deutschen Handballerinnen stehen nach einem souveränen 30:23 gegen Brasilien erstmals seit 18 Jahren wieder im WM-Halbfinale. Kapitänin Antje Döll zeigt sich selbstbewusst und glaubt trotz starker Gegner an die Medaille.

Satt? Antje Döll machte große Augen. "Also, ich würde schon gern Weihnachten mit einer Medaille nach Hause fahren", sagte die Kapitänin der deutschen Handballerinnen und ließ nach dem 30:23 im Viertelfinale gegen Brasilien keinen Zweifel: Der erstmalige Halbfinaleinzug bei einer WM seit 18 Jahren macht das DHB-Team nur noch hungriger. "Jetzt wollen wir auf jeden Fall eine Medaille", so Döll.

Nach sieben deutlichen Siegen in sieben Turnierspielen reist die deutsche Mannschaft am Mittwoch mit ganz viel Rückenwind nach Rotterdam, wo sie ihr Weihnachtsmärchen mit der ersten WM-Medaille seit Bronze 2007 krönen kann.

Im Halbfinale am Freitag trifft das DHB-Team auf Titelverteidiger Frankreich oder den WM-Dritten Dänemark. Die Medaillen werden dann am Sonntag vergeben.