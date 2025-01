Update, 21.01. 21:15 Uhr: DHB-Team gegen Dänen zur Halbzeit in Not

Nach 30 Minuten führt Dänemark gegen die deutsche Mannschaft mit 24:18. Das Auswärtsspiel der DHB-Auswahl, was es definitiv war, entpuppte sich von Beginn an zu einer richtig großen Herausforderung. Die Dänen brachten unglaublich viel Energie und Geschwindigkeit auf das Feld, was die Deutschen bis kurz vor Ende der Halbzeit nicht matchen konnten. Vor allem die dänische Offensive konnte Deutschland zu keiner Zeit in den Griff bekommen, was 24 Treffer für die Skandinavier belegen konnten. Zwar wurden die DHB-Jungs in den letzten Minuten vor der Pause etwas mutiger und setzten vor dem gegnerischen Tor Akzente, dennoch ist der Rückstand mit sechs Tore relativ klar. Alfreð Gíslason muss in der Kabine nun klare Worte finden, wenn das hier keine Klatsche geben soll.