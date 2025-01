Die 30:40-Pleite hat den deutschen Handballern die Grenzen klar aufgezeigt. Die dominanten Dänen sind aber auch nicht der Maßstab. Das Turnier geht jetzt in die heiße Phase. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

DHB-Team: Ein gutes Gefühl wäre schön gewesen

Wichtig wäre es gewesen, mit einem guten Gefühl in die beiden entscheidenden Hauptrundenspiele gegen Italien am Donnerstag und Tunesien am Samstag zu gehen.

Etwas Selbstvertrauen mitzunehmen, indem man Akzente setzt, den großen Favoriten vielleicht etwas ärgert. Und zeigt, dass man aus der nicht minder bitteren Klatsche im Olympia-Finale vor fünf Monaten gelernt hat.

Doch das ist nur ansatzweise gelungen, das erneut ernüchternde Resultat war eine dänische Machtdemonstration, die den aktuellen Unterschied der beiden Nationen auf sehr deutliche Art und Weise widerspiegelt. Das mag bitter sein, dass die Grenzen sehr deutlich gezogen wurden.