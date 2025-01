Das DHB-Team muss bei der Handball-WM 2025 die erste Niederlage einstecken. In der Hauptrunde setzt es gegen den Olympiasieger aus Dänemark eine 30:40-Klatsche. So erlebten die deutschen Handball-Fans das Spiel.

Deutschlands Handballer haben zum Start in die WM-Hauptrunde ihre erste Turnierniederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag Titelverteidiger Dänemark in der Neuauflage des Olympia-Endspiels 30:40 (18:24) und steht im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale nun unter Zugzwang.

Julian Köster und Tim Kastening (je 6 Tore) waren am Dienstagabend in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning die besten deutschen Torschützen.

Die gute Nachricht: Mit zwei Siegen in den verbleibenden Partien gegen das Überraschungsteam Italien am Donnerstag (18.00 Uhr) und den Außenseiter Tunesien am Samstag (20.30 Uhr) kann Deutschland den Einzug in die K.o.-Phase aber weiter aus eigener Kraft sichern.