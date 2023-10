Dieses Comeback hätte jedoch ein "Gschmäckle". Sogar ohne die derzeitige USADA-Situation. Doch was ist in den vergangenen zwei Jahren passiert?

"Ab dem 1. Januar 2024 wird die USADA nicht mehr am Anti-Doping-Programm der UFC beteiligt sein", teilt die Organisation mit: "Trotz eines positiven und produktiven Treffens über eine Vertragsverlängerung im Mai 2023 machte die UFC eine Kehrtwende und teilte der USADA am Montag, den 9. Oktober, mit, dass sie eine andere Richtung einschlagen werde."

So weit, so fragwürdig. Über die moralischen Aspekte dieses Vorgehens muss jeder Fan selbst nachdenken.

Nach seiner schweren Verletzung im Juli 2021 verließ McGregor den Test-Pool der USADA, wurde also nicht mehr auf Dopingmittel getestet. Die Vermutung damals: Der Ire will bei seiner Genesung auf eigentlich verbotene Mittel zurückgreifen.

In einem Interview mit "TSN" erklärte White vor wenigen Monaten beispielsweise: "Wen kümmert es, was die USADA sagt?"

UFC droht mit rechtlichen Schritten gegen USADA

Doch damit nicht genug. Nach dem Statement der Anti-Doping-Agentur drohte die UFC mit rechtlichen Schritte gegen die USADA.

Hunter Campbell, Chief Business Officer der UFC, sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass er am Mittwochabend einen Brief an die USADA geschickt habe, in dem er sie der Verleumdung beschuldige. Seiner Aufforderung, die USADA solle sich bis zum Donnerstagabend öffentlich entschuldigen, kam diese nicht nach.