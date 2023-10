Anzeige

Giganten-Duell im Viertelfinal der Rugby-WM. Die Nummer eins der Weltrangliste gegen den dreimaligen Weltmeister: Irland vs. Neuseeland am Samstag auf ProSieben MAXX.

Die Rugby WM geht in die heiße Phase! Am kommenden Wochenende stehen die Viertelfinals mit zwei Rugby-Giganten-Duellen live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de an: Am Samstag, 14. Oktober 2023, trifft Irland, die Nummer eins der Weltrangliste, auf den dreimaligen Weltmeister Neuseeland.

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, empfängt die Nummer zwei der Weltrangliste und WM-Gastgeber Frankreich den Titelverteidiger aus Südafrika – beide Übertragungen in der Prime Time ab 20:15 Uhr.

"ran"-Rugby-Kommentator Jan Lüdeke: "Alle vier Viertelfinals sind eigentlich nicht vorhersagbar. Jedes Duell wird wahnsinnig eng und auch spektakulär. Und die Stimmung mit zigtausenden Iren in Paris und mit Frankreich als Gastgeber im Viertelfinale wird unglaublich!"

Die Liveübertragungen auf ProSieben MAXX starten am Samstag und Sonntag jeweils um 16:30 Uhr mit den Viertelfinals Wales gegen Argentinien sowie England gegen Fidschi. Kommentiert werden alle vier Spiele von Jan Lüdeke und "ran"-Experte Manuel Wilhelm, moderiert werden die Sendungen von Mike Stiefelhagen.