Cricket

Cricket-WM: Insekten-Invasion sorgt für Spielunterbrechung

  • Veröffentlicht: 05.10.2025
  • 16:59 Uhr
  • ran.de
Die Insekten wurden mit einem Schutzrauch vertrieben werden
Die Insekten wurden mit einem Schutzrauch vertrieben werden© IMAGO/Sports Press Photo

Bei der Cricket-WM der Frauen kommt es zu kuriosen Spielunterbrechungen. Verantwortlich dafür ist ein Insekten-Schwarm.

Bei der Cricket-WM der Frauen musste das Spiel zwischen Indien und Pakistan am Sonntag aufgrund eines kuriosen Zwischenfalls gleich mehrere Male unterbrochen werden.

In Colombo (Sri Lanka) sorgte eine Insekten-Invasion dafür, dass die Begegnung nicht wie geplant über die Bühne gebracht werden konnte.

Angelockt vom Flutlicht, tauchte der Insektenschwarm nach etwa 20 Overs im R. Premadasa Stadium auf.

Zunächst versuchten die Spielerinnen, die Insekten durch entsprechendes Spray auf ihrer Kleidung abzuwehren, doch das zeigte kaum Wirkung.

Das Wichtigste in Kürze

Da sich die Situation für die Spielerinnen nicht verbesserte, entschieden sich die Veranstalter später dafür, die Insekten mit einem entsprechenden Insektenschutzrauch zu vertreiben.

Rameen Shamim muss nach Insekten-Attacke behandelt werden

Ein Mitarbeiter des Stadionpersonals verbreitete mit einer Maschine den Insektenschutzrauch auf dem gesamten Spielfeld und diese Maßnahme zeigte zunächst Wirkung - allerdings nur solange, wie der Insektenschutzrauch sich nicht verzog.

Als dies nämlich kurze Zeit später der Fall war, kehrte der Insektenschwarm ins Stadion zurück. Im 38. Over flog ein Insekt dann der pakistanischen Spielerin Rameen Shamim ins Auge, daraufhin musste sie behandelt werden.

Es war das zweite Spiel in Colombo in Folge, welches von äußeren Einflüssen geprägt wurde. Am Samstag wurde die Begegnung zwischen Gastgeber Sri Lanka und Australien aufgrund starker Regenfälle erst gar nicht gestartet.

