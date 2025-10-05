Bei der Cricket-WM der Frauen kommt es zu kuriosen Spielunterbrechungen. Verantwortlich dafür ist ein Insekten-Schwarm.

Bei der Cricket-WM der Frauen musste das Spiel zwischen Indien und Pakistan am Sonntag aufgrund eines kuriosen Zwischenfalls gleich mehrere Male unterbrochen werden.

In Colombo (Sri Lanka) sorgte eine Insekten-Invasion dafür, dass die Begegnung nicht wie geplant über die Bühne gebracht werden konnte.

Angelockt vom Flutlicht, tauchte der Insektenschwarm nach etwa 20 Overs im R. Premadasa Stadium auf.

Zunächst versuchten die Spielerinnen, die Insekten durch entsprechendes Spray auf ihrer Kleidung abzuwehren, doch das zeigte kaum Wirkung.