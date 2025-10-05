nfl
NFL: Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers muss Strafe zahlen
- Veröffentlicht: 05.10.2025
- 10:53 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der Runningback der 49ers muss wegen einer Aktion im Spiel gegen die Jaguars eine Strafe zahlen. Er ist nicht der erste NFL-Star, dem eine härtere Regelauslegung zum Verhängnis wird.
Es war ein ungewohntes Bild am vergangenen Spieltag, als Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers auf einmal als Verteidiger im Einsatz war.
In der Partie gegen die Jacksonville Jaguars hatte Niners-Quarterback Brock Purdy eine Interception geworfen - und Runningback McCaffrey musste in der Folge gegen Jaguars-Linebacker Devin Lloyd verteidigen.
- Kommentar: Kyle Shanahan ist der beste Coach der NFL
- Debüt für Browns-Rookie Gabriel: Durchbricht er eine historische Negativserie?
Dabei unterlief ihm ein Regelverstoß, der nun von der NFL bestraft wurde.
Wie Tom Pelissero von "NFL Network" berichtet, bittet die Liga den 29-Jährigen wegen unnötiger Härte mit Helmeinsatz zur Kasse, weil er bei seiner Attacke gegen Lloyd den Kopf zu tief gesenkt hatte. 23.168 Dollar muss McCaffrey nun berappen.
NFL verschärft Regelwerk
Die Bestrafung geht zurück auf eine Änderung des Regelwerks von 2018, mit der die NFL solche Aktionen noch härter sanktioniert. Sie können auch im Nachhinein noch geahndet werden, wenn die Schiedsrichter sie nicht während des Spiels schon bestraft haben.
Einige Wochen vor McCaffrey war bereits Eagles-Runningback Saquon Barkley für eine ähnliche Aktion im Spiel gegen die Kansas City Chiefs mit einer Strafe belegt worden.
Die fiel allerdings mit 46.371 Dollar deutlich höher aus.