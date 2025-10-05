NFL: Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers muss Strafe zahlen

Der Runningback der 49ers muss wegen einer Aktion im Spiel gegen die Jaguars eine Strafe zahlen. Er ist nicht der erste NFL-Star, dem eine härtere Regelauslegung zum Verhängnis wird.

Von Tobias Wiltschek

Es war ein ungewohntes Bild am vergangenen Spieltag, als Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers auf einmal als Verteidiger im Einsatz war.

In der Partie gegen die Jacksonville Jaguars hatte Niners-Quarterback Brock Purdy eine Interception geworfen - und Runningback McCaffrey musste in der Folge gegen Jaguars-Linebacker Devin Lloyd verteidigen.

Dabei unterlief ihm ein Regelverstoß, der nun von der NFL bestraft wurde.

Wie Tom Pelissero von "NFL Network" berichtet, bittet die Liga den 29-Jährigen wegen unnötiger Härte mit Helmeinsatz zur Kasse, weil er bei seiner Attacke gegen Lloyd den Kopf zu tief gesenkt hatte. 23.168 Dollar muss McCaffrey nun berappen.