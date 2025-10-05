Anzeige
nfl

NFL: Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers muss Strafe zahlen

  • Veröffentlicht: 05.10.2025
  • 10:53 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der Runningback der 49ers muss wegen einer Aktion im Spiel gegen die Jaguars eine Strafe zahlen. Er ist nicht der erste NFL-Star, dem eine härtere Regelauslegung zum Verhängnis wird.

Von Tobias Wiltschek

Es war ein ungewohntes Bild am vergangenen Spieltag, als Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers auf einmal als Verteidiger im Einsatz war.

In der Partie gegen die Jacksonville Jaguars hatte Niners-Quarterback Brock Purdy eine Interception geworfen - und Runningback McCaffrey musste in der Folge gegen Jaguars-Linebacker Devin Lloyd verteidigen.

Dabei unterlief ihm ein Regelverstoß, der nun von der NFL bestraft wurde.

Wie Tom Pelissero von "NFL Network" berichtet, bittet die Liga den 29-Jährigen wegen unnötiger Härte mit Helmeinsatz zur Kasse, weil er bei seiner Attacke gegen Lloyd den Kopf zu tief gesenkt hatte. 23.168 Dollar muss McCaffrey nun berappen.

Anzeige
Anzeige

NFL verschärft Regelwerk

Die Bestrafung geht zurück auf eine Änderung des Regelwerks von 2018, mit der die NFL solche Aktionen noch härter sanktioniert. Sie können auch im Nachhinein noch geahndet werden, wenn die Schiedsrichter sie nicht  während des Spiels schon bestraft haben.

Einige Wochen vor McCaffrey war bereits Eagles-Runningback Saquon Barkley für eine ähnliche Aktion im Spiel gegen die Kansas City Chiefs  mit einer Strafe belegt worden.

Die fiel allerdings mit 46.371 Dollar deutlich höher aus.

Anzeige
Mehr News und Videos
New York Giants v Washington Redskins
News

Ex-Quarterback im Krankenhaus festgenommen!

  • 05.10.2025
  • 08:40 Uhr
Sanchez 2013 bei den Jets
News

Ex-Quarterback Sanchez mit Stichwunden im Krankenhaus

  • 05.10.2025
  • 05:50 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New Orleans Saints at Seattle Seahawks Sep 21, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks wide receiver Tory Horton (15) celebrates after scoring a 95 yard ...
News

Tipps zum 5. Spieltag: Seahawks siegen im NFC-Topspiel

  • 04.10.2025
  • 23:54 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.10.2025
  • 22:48 Uhr
imago images 1064963669
News

Nächste Shanahan-Masterclass: Der beste Coach der NFL

  • 04.10.2025
  • 18:52 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Cincinnati Bengals at Cleveland Browns Sep 7, 2025; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (8) at Huntington Bank Field. Cleveland Hunt...
News

Bricht Browns-Rookie Gabriel einen jahrzehntelangen Fluch?

  • 04.10.2025
  • 14:35 Uhr

NFL: Travis Kelce übertrifft alles mit Antrag - Taylor Swift verrät Details

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Arthur Jones als Raven im September 2013
News

NFL: Ravens trauern um Super-Bowl-Sieger Jones

  • 04.10.2025
  • 10:58 Uhr
Aug. 15, 2013 - Baltimore, MD, United States of America - Baltimore Ravens DT Arthur Jones (97). Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD on August 15, 2013. Photo: ...
News

Ravens trauern um ehemaligen Super-Bowl-Champion

  • 04.10.2025
  • 10:51 Uhr