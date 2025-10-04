American Football
NFL: Ex-Quarterback Mark Sanchez wird nach Messervorfall offiziell angeklagt
- Aktualisiert: 05.10.2025
- 19:16 Uhr
- Chris Lugert
Ex-NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einem Streit mit einer unbekannten Person niedergestochen worden. Inzwischen aber gibt es auch Anschuldigungen gegen ihn selbst. Die Staatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage.
Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Das bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den Sanchez als Experte tätig ist. Der 38-Jährige befinde sich jedoch in stabilem Zustand.
Allerdings ist Sanchez in dieser Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter. Wie "ESPN" berichtet, wurde er am Samstag von der Polizei festgenommen und muss sich im Zuge des Vorfalls, bei dem er niedergestochen wurde, wegen drei Vergehen verantworten.
Staatsanwaltschaft klagt Sanchez an
Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft von Marion County offiziell Anklage gegen Sanchez erhoben.
"Dieser Vorfall hätte niemals passieren dürfen", sagte Staatsanwalt Ryan Mears. "Was als Meinungsverschiedenheit zwischen einem 38-jährigen ehemaligen Profisportler und einem 69-jährigen Mann begann, hätte nicht in Gewalt eskalieren und niemanden schwer verletzen dürfen. Wie in jedem Fall werden wir den Fakten und dem Gesetz folgen, wohin auch immer sie uns führen."
Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Indianapolis, wo er als Teil des Übertragungsteams von "Fox Sports" das NFL-Spiel zwischen den dort beheimateten Colts und den Las Vegas Raiders begleiten sollte.
"Wir sind dem medizinischen Team für seine außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu respektieren", teilte der Sender mit.
Sanchez spielte lange für die Jets
Die Polizei von Indianapolis hatte bereits vor der Anklageerhebung erklärt, es handele sich bei der Tat "um einen Einzelfall zwischen zwei Männern und nicht um eine zufällige Gewalttat".
Zuvor war es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sanchez und dem Angreifer gekommen, dieser habe ebenfalls Verletzungen davongetragen.
Sanchez war 2009 als fünfter Pick im NFL Draft von den New York Jets gewählt worden. Insgesamt stand er fünf Jahre bei den Jets unter Vertrag, wobei er seine letzte Saison verletzungsbedingt verpasste. In vier Jahren als Starter führte er die Franchise zu einer Bilanz von 33-29, in seinen ersten beiden Saisons kamen die Jets in die Playoffs.
Nach seiner Zeit in New York stand er noch bei den Philadelphia Eagles, den Dallas Cowboys, den Chicago Bears und den Washington Redskins (heute: Commanders) unter Vertrag. Im Juli 2019 erklärte er seinen Rücktritt.