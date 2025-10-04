Ex-NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einem Streit mit einer unbekannten Person niedergestochen worden. Inzwischen aber gibt es auch Anschuldigungen gegen ihn selbst. Die Staatsanwaltschaft erhebt offiziell Anklage. Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez ist nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den Sanchez als Experte tätig ist. Der 38-Jährige befinde sich jedoch in stabilem Zustand. Kommentar: Kyle Shanahan ist der beste Coach der NFL

Blowout mit 30 Punkten und mehr: Die letzten Kantersiege der Teams Allerdings ist Sanchez in dieser Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter. Wie "ESPN" berichtet, wurde er am Samstag von der Polizei festgenommen und muss sich im Zuge des Vorfalls, bei dem er niedergestochen wurde, wegen drei Vergehen verantworten.

Staatsanwaltschaft klagt Sanchez an Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft von Marion County offiziell Anklage gegen Sanchez erhoben. "Dieser Vorfall hätte niemals passieren dürfen", sagte Staatsanwalt Ryan Mears. "Was als Meinungsverschiedenheit zwischen einem 38-jährigen ehemaligen Profisportler und einem 69-jährigen Mann begann, hätte nicht in Gewalt eskalieren und niemanden schwer verletzen dürfen. Wie in jedem Fall werden wir den Fakten und dem Gesetz folgen, wohin auch immer sie uns führen."

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Indianapolis, wo er als Teil des Übertragungsteams von "Fox Sports" das NFL-Spiel zwischen den dort beheimateten Colts und den Las Vegas Raiders begleiten sollte. "Wir sind dem medizinischen Team für seine außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung zutiefst dankbar. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mark, und wir bitten alle, in dieser Zeit die Privatsphäre von ihm und seiner Familie zu respektieren", teilte der Sender mit.

