Enhanced Games: Dopingspiele sollen 2026 in Las Vegas stattfinden

Olympische Spiele mit Doping? Die "Enhanced Games" legen Pläne für das umstrittene Event offen.

von Thomas Gallus

Schon bald soll eines der wohl umstrittensten Sportevents der Gegenwart stattfinden: die Enhanced Games.

Dabei handelt es sich um ein Olympia-ähnliches Wettkampfformat mit einem entscheidenden Unterschied: Die Athletinnen und Athleten dürfen – oder sollen sogar – gedopt antreten.

Die Veranstalter haben nun konkrete Pläne für die Spiele enthüllt, die vom 21. bis zum 24. Mai 2026 in Las Vegas stattfinden sollen. Geplant sind unter anderem Wettbewerbe in Schwimmen (50 und 100 Meter Freistil und Schmetterling), Leichtathletik (100 Meter Sprint, 100 Meter und 110 Meter Hürden) und Gewichtheben (in drei Kategorien).

Bis zu 200 Sportlerinnen und Sportler sollen an den Enhanced Games teilnehmen, berichtet "ESPN". Einige bekannte Namen haben dabei schon zugesagt, etwa die Schwimmer James Magnussen, dreimaliger Olmypia-Medaillengewinner aus Australien, und Kristian Gkolomeev, viermaliger Olympionike aus Griechenland.