Der Tush Push darf in der NFL auch in Zukunft weiter genutzt werden. Ein Antrag auf ein Verbot fand nicht die erforderliche Mehrheit der Franchise Owner.

Der Tush Push lebt weiter! Der berüchtigte NFL-Spielzug, dessen Verbot lange Zeit im Raum stand, bleibt weiterhin erlaubt. Beim Meeting der Team Owner in Minneapolis fand der Antrag der Green Bay Packers nicht die erforderliche Mehrheit.

Für ein Verbot hätten drei Viertel, also 24 der 32 Teams, für den Antrag stimmen müssen. Diese Zahl wurde nicht erreicht. Laut "ESPN" stimmten nur 22 Teams dafür.

NFL-Insider Adam Schefter veröffentlichte eine Liste der Teams, die gegen ein Verbot stimmten: Die Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, New England Patriots, New Orleans Saints, New York Jets und Tennessee Titans.

Die Eagles, die den Spielzug zu ihrem Markenzeichen gemacht haben, reagierten mit einem süffisanten Post in den sozialen Medien.

Darauf zu sehen: Quarterback Jalen Hurts gegen die Packers, offenbar kurz vor einem Tush Push. Dazu die Überschrift: "Push On."