Bei der Leichtathletik-WM in Tokio wurde im 100-Meter-Sprint ein neuer Weltmeister gekürt. Erstmals seit vier Weltmeisterschaften geht die Goldmedaille im Sprint nicht an die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die US-Vorherrschaft ist beendet.

Der Jamaikaner Oblique Seville ist in einem spektakulären Finale zu WM-Gold über 100 m gestürmt.

Der 24-Jährige sprintete am Sonntag in Tokio in 9,77 Sekunden vor seinem Landsmann Kishane Thompson (9,82) und Titelverteidiger Noah Lyles (9,89) ins Ziel und beendete vor den Augen von Weltrekordler Usain Bolt eine Durststrecke für sein Heimatland.

Seville ist der erste Sprinter aus Jamaika, der seit Bolts letztem WM-Coup vor zehn Jahren den prestigeträchtigen Titel über die 100 m auf die Karibikinsel holt