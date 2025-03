Bayer Leverkusen muss die kommenden Wochen auf Florian Wirtz verzichten. Der Nationalspieler zog sich gegen Werder Bremen eine Innenbandverletzung zu.

Wie eine MRT-Untersuchung ergab, zog sich Florian Wirtz im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Dies verkündete der Verein in einem Statement am Montag.

"Der Ausfall von Florian trifft uns natürlich in dieser Phase der Saison, aber wir werden ihn mit einem starken Team auffangen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Wir kennen Florian und wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkommen wird. Alle werden ihn dabei unterstützen. Wir gehen davon aus, dass er zum Saison-Endspurt wieder topfit sein wird."

Durch die Verletzung scheint dazu ein Einsatz von Wirtz im deutschen Nationalteam in den Viertelfinal-Partien der Nations League gegen Italien unwahrscheinlich. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet am 20. März in Mailand das Hinspiel, das zweite Duell steht drei Tage später in Dortmund an. Im Hinspiel wäre Wirtz ohnehin gesperrt.

Nagelsmann reagierte mit großem Bedauern auf den Ausfall seines Offensivkünstlers: "Es tut mir sehr leid für Flo. Sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft stehen jetzt große Spiele an, die er verpassen und bei denen er Bayer und uns extrem fehlen wird."