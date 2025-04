Wechselt Florian Wirtz zu Real Madrid? Darum könnte ein Wechsel sehr riskant sein

Diese Aussagen lassen aufhorchen. TV-Experte Didi Hamann sieht Florian Wirtz in der Zukunft bei Real Madrid - und nicht bei seinem Ex-Klub FC Bayern.

Hamann sieht Wirtz bei Real Madrid: Wechsel wegen Bellingham zu riskant?

Zwar wäre ein Wechsel zu den Königlichen gewiss reizvoll, auf der anderen Seite aber nicht frei von Risiken. Mit Kaka und James Rodriguez sind in der Vergangenheit schon zwei Star-Einkäufe für die Zehner-Position in Madrid auf Dauer gescheitert. Kaum eine Chance erhielt bislang auch der türkische Shootingstar Area Güler.

Ein ähnliches Dilemma könnte auch Wirtz drohen. Die große Bedrohung trägt hierbei einen Namen: Jude Bellingham. Der Engländer hat zwar dafür gesorgt, dass Real nach einigen Jahren wieder mit einer Art Zehner spielt, jedoch wird er sich kaum verdrängen lassen. Erschwerend hinzu kommt, dass Bellingham ähnlich alt wie Wirtz ist und die Position über viele Jahre für sich beanspruchen könnte.

Bliebe für Wirtz also nur die Hoffnung, dass Bellingham defensiver auflaufen muss. Dies könnte jedoch zum Verlust der Balance im Team und zum Krach mit Bellingham führen. Eine weitere Möglichkeit bestände für Wirtz darin, rechts oder links in der offensiven Dreierreihe aufzulaufen. Der DFB-Youngster müsste dann aber Rodrygo oder Vinicius Junior verdrängen, was praktisch unmöglich ist.

Folgerichtig muss man in Zweifel ziehen, ob Wirtz von Hamann in dieser Angelegenheit wirklich gut beraten ist. Nicht umsonst hatte Lothar Matthäus Wirtz im Dezember vor einem Real-Wechsel gewarnt und dabei auch auf den enormen Druck durch die Medien hingewiesen.