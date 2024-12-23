- Anzeige -
Live auf Joyn und ran.de

Darts-WM, NFL, Wintersport, Schach: Die Sport-Highlights zwischen Weihnachten und Neujahr

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 10:31 Uhr

Während die Bundesliga-Stars zwischen den Jahren die Füße hochlegen dürfen, wird in der Premier League traditionell weiter gekickt. In anderen Sportarten geht es zwischen Weihnachten und Neujahr sogar um Titel. ran gibt einen Überblick.

Die Bundesliga mag pausieren, doch in anderen Ligen und Sportarten geht es auch zwischen den Jahren hoch her.

Darts-WM, Vierschanzentournee, NFL und ganz viel Schach - ran zeigt die Sport-Highlights zwischen Weihnachten 2025 und Neujahr 2026.

24. Dezember

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker

NBA: 14 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

NHL: 12 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

25. Dezember

NFL: Dallas Cowboys at Washington Commanders - ab 19:00 Uhr im Liveticker

NFL: Detroit Lions at Minnesota Vikings - ab 22:30 Uhr im Liveticker

NBA: 3 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker

26. Dezember

NFL: Denver Broncos at Kansas City Chiefs - ab 2:15 Uhr im Liveticker

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker

Premier League: Manchester United vs. Newcastle United - ab 21:00 Uhr im Liveticker

NBA: 2 Spiele - ab 2:00 Uhr im Liveticker

BBL: 4 Spiele - ab 16:30 Uhr im Liveticker

DEL: 7 Spiele - ab 14:00 Uhr im Liveticker

HBL: 4 Spiele - ab 17:30 Uhr im Liveticker

Schnellschach-WM: 1. Tag

27. Dezember

Darts-WM: 3. Runde mit Littler, Bunting und Price - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

NFL: Houston Texans at Los Angeles Chargers - ab 22:30 Uhr im Liveticker

Wintersport - ab 9:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

Premier League: 7 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker

NBA: 10 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

BBL: 5 Spiele - ab 16:30 Uhr im Liveticker

HBL: ThSV Eisenach vs. SC Magdeburg - ab 17:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

VBL: Allianz MTV Stuttgart vs. SSC Palmberg - ab 17:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

VBL: VfB Friedshafen vs. Energiequelle Netzhoppers KW - ab 18:15 im kostenlosen Livestream auf Joyn

Schnellschach-WM: 2. Tag

28. Dezember

Darts-WM: 3. Runde mit Humphries und Clayton - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

Vierschanzentournee: Quali in Oberstdorf - ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

NFL: Baltimore Ravens at Green Bay Packers - ab 2:00 Uhr im Liveticker

NFL: Week 17 - ab 19:00 Uhr im Liveticker

Wintersport - ab 14:05 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

Premier League: 2 Spiele - ab 15:00 Uhr im Liveticker

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:00 Uhr im Liveticker

NBA: 10 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

NHL: 15 Spiele - ab 0:00 Uhr im Liveticker

DEL: Fischtown Pinguins vs. Löwen Frankfurt - ab 16:15 im kostenlosen Livestream auf Joyn

BBL: FC Bayern vs. Trier - ab 18:00 Uhr im Liveticker

Schnellschach-WM: 3. Tag

29. Dezember

Darts-WM: 3. Runde und Achtelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

Vierschanzentournee: Springen in Oberstdorf - ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

NFL: Chicago Bears at San Francisco 49ers - ab 2:20 Uhr im Liveticker

Wintersport - ab 11:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker

NBA: 4 Spiele - ab 0:00 Uhr im Liveticker

NHL: 3 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

BBL: 4 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker

Blitzschach-WM: 1. Tag

30. Dezember

Darts-WM: Achtelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

NFL: Los Angeles Rams at Atlanta Falcons - ab 2:15 Uhr im Liveticker

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker

NBA: 11 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

NHL: 11 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

BBL: 3 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker

DEL: 7 Spiele - ab 19:30 Uhr im Liveticker

Blitzschach-WM: 2. Tag

31. Dezember

Vierschanzentournee: Quali in Garmisch-Partenkirchen - ab 16:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

Wintersport - ab 11:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker

NBA: 8 Spiele - ab 2:00 Uhr im Liveticker

NHL: 9 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

BBL: 2 Spiele - ab 12:30 Uhr im Liveticker

Blitzschach-WM: 2. Tag

1. Januar

Darts-WM: Viertelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

Vierschanzentournee: Springen in Garmisch-Partenkirchen - ab 14:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker

NBA: 5 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker

NHL: 8 Spiele - ab 0:30 Uhr im Liveticker

Wintersport - ab 10:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn

