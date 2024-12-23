Live auf Joyn und ran.de
Darts-WM, NFL, Wintersport, Schach: Die Sport-Highlights zwischen Weihnachten und Neujahr
- Aktualisiert: 18.12.2025
- 10:31 Uhr
Während die Bundesliga-Stars zwischen den Jahren die Füße hochlegen dürfen, wird in der Premier League traditionell weiter gekickt. In anderen Sportarten geht es zwischen Weihnachten und Neujahr sogar um Titel. ran gibt einen Überblick.
Die Bundesliga mag pausieren, doch in anderen Ligen und Sportarten geht es auch zwischen den Jahren hoch her.
Darts-WM, Vierschanzentournee, NFL und ganz viel Schach - ran zeigt die Sport-Highlights zwischen Weihnachten 2025 und Neujahr 2026.
24. Dezember
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker
NBA: 14 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
NHL: 12 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
25. Dezember
NFL: Dallas Cowboys at Washington Commanders - ab 19:00 Uhr im Liveticker
NFL: Detroit Lions at Minnesota Vikings - ab 22:30 Uhr im Liveticker
NBA: 3 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker
26. Dezember
NFL: Denver Broncos at Kansas City Chiefs - ab 2:15 Uhr im Liveticker
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker
Premier League: Manchester United vs. Newcastle United - ab 21:00 Uhr im Liveticker
NBA: 2 Spiele - ab 2:00 Uhr im Liveticker
BBL: 4 Spiele - ab 16:30 Uhr im Liveticker
DEL: 7 Spiele - ab 14:00 Uhr im Liveticker
HBL: 4 Spiele - ab 17:30 Uhr im Liveticker
Schnellschach-WM: 1. Tag
27. Dezember
Darts-WM: 3. Runde mit Littler, Bunting und Price - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
NFL: Houston Texans at Los Angeles Chargers - ab 22:30 Uhr im Liveticker
Wintersport - ab 9:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Premier League: 7 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:30 Uhr im Liveticker
NBA: 10 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
BBL: 5 Spiele - ab 16:30 Uhr im Liveticker
HBL: ThSV Eisenach vs. SC Magdeburg - ab 17:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
VBL: Allianz MTV Stuttgart vs. SSC Palmberg - ab 17:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
VBL: VfB Friedshafen vs. Energiequelle Netzhoppers KW - ab 18:15 im kostenlosen Livestream auf Joyn
Schnellschach-WM: 2. Tag
28. Dezember
Darts-WM: 3. Runde mit Humphries und Clayton - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
Vierschanzentournee: Quali in Oberstdorf - ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
NFL: Baltimore Ravens at Green Bay Packers - ab 2:00 Uhr im Liveticker
NFL: Week 17 - ab 19:00 Uhr im Liveticker
Wintersport - ab 14:05 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Premier League: 2 Spiele - ab 15:00 Uhr im Liveticker
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 13:00 Uhr im Liveticker
NBA: 10 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
NHL: 15 Spiele - ab 0:00 Uhr im Liveticker
DEL: Fischtown Pinguins vs. Löwen Frankfurt - ab 16:15 im kostenlosen Livestream auf Joyn
BBL: FC Bayern vs. Trier - ab 18:00 Uhr im Liveticker
Schnellschach-WM: 3. Tag
29. Dezember
Darts-WM: 3. Runde und Achtelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
Vierschanzentournee: Springen in Oberstdorf - ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
NFL: Chicago Bears at San Francisco 49ers - ab 2:20 Uhr im Liveticker
Wintersport - ab 11:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker
NBA: 4 Spiele - ab 0:00 Uhr im Liveticker
NHL: 3 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
BBL: 4 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker
Blitzschach-WM: 1. Tag
30. Dezember
Darts-WM: Achtelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
NFL: Los Angeles Rams at Atlanta Falcons - ab 2:15 Uhr im Liveticker
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker
NBA: 11 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
NHL: 11 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
BBL: 3 Spiele - ab 18:30 Uhr im Liveticker
DEL: 7 Spiele - ab 19:30 Uhr im Liveticker
Blitzschach-WM: 2. Tag
31. Dezember
Vierschanzentournee: Quali in Garmisch-Partenkirchen - ab 16:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
Wintersport - ab 11:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn
Afrika-Cup: 4 Spiele - ab 18:00 Uhr im Liveticker
NBA: 8 Spiele - ab 2:00 Uhr im Liveticker
NHL: 9 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
BBL: 2 Spiele - ab 12:30 Uhr im Liveticker
Blitzschach-WM: 2. Tag
1. Januar
Darts-WM: Viertelfinale - ab 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
Vierschanzentournee: Springen in Garmisch-Partenkirchen - ab 14:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Liveticker
NBA: 5 Spiele - ab 1:00 Uhr im Liveticker
NHL: 8 Spiele - ab 0:30 Uhr im Liveticker
Wintersport - ab 10:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn